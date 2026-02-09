Buen partido sin recompensa del Alzira en Vila-real (3-2)

La UD Alzira volvió a quedarse con la sensación de haber podido conseguir algo más contra un rival de la parte alta de la clasificación. La derrota por 3-2 contra el Vila-real C hizo daño por cómo llegó en un partido en el que no fue inferior a su rival e incluso tuvo mejores ocasiones de gol.

Carlos Sapiña varió el once inicial respecto al que se enfrentó a la Nucia. Siguió Dolz en portería, Abraham en el lateral derecho y Manu Castillo en el centro de la zaga al que se añadió Bono y Jefrie en sustitución de Chust y Sento que se quedaron en el banquillo. En el centro del campo dispuso a Gomis y Rigo, con Carles Marco a la derecha, Richard Franco a la izquierda, Cristian más adelantado tras Tanque, al que se emparejaba cuando el equipo defendía. La ausencia de Bryan y Dieguito en el once “no fue por estar tocados. Con estas dimensiones el partido es muy largo, se hace pesado y pensamos que era mejor que entraran más frescos en la segunda parte”.

La primera contrariedad llegó en el minuto 11 cuando Manu Castillo se lesionó y tuvo que ser sustituido por Chust. Aunque el Vila-real C llevaba el peso del juego y la presión, fue el Alzira el que disparó primero a puerta, si bien fue un tiro muy desviado de Gomis. Tampoco tuvo más acierto Nico Sánchez cinco minutos después. Quien sí estuvo acertado fue Mavlin en el minuto 23 para lograr el 1-0. Un saque en largo de Dolz fue cortado en el centro del campo, prolongado el balón al área y Mavlin con un recorte, se deshizo del marcador y envió el balón a la escuadra. El tanto no amilanó a los ribereños que subieron líneas y empezaron a tocar en el campo contrario. Pasada la media hora Tanque pudo plantarse ante Carlos López pero no controló el pase recibido. Poco después Richard Franco encaró al meta “groguet” que le ganó el mano a mano.

En la segunda parte, sin cambios en los equipos, se puso de cara para los ribereños. Cristian fue objeto de penalti que él mismo se encargó de transformar. Pese a algunas llegadas de los locales no hubo mayor peligro para el marco de Vicent Dolz. De nuevo, hubo una lesión en el Alzira, la de Abraham que tuvo que ser sustituido, ventana que aprovechó Sapiña para sacar a Sento y Dieguito por Abraham y Tanque. “Las lesiones fueron un contratiempo porque obliga a hacer rápidamente otros cambios para aprovechar la ventana”. A los 16 minutos Iker Adelantado, disparó desde fuera del área, libre de marca, y Sento desvió la dirección para que lograra el 2-1.

De nuevo el Alzira no se descompuso y ocho minutos después, Cristian remató en el segundo palo un centro de Jefrie, que estuvo acertado en el día de su debut. Richard Franco buscó el tercero de lejos y Carlos López desvió a córner. A trece para la conclusión, fue Nico Sánchez el que se encontró con el poste como colofón a una falta perfectamente ensayada. Los últimos cambios fueron Bryan y Jorge Ruiz por Rigo y Carles Marco. Tres minutos después, con otro fallo de marca llegó el 3-2 definitivo. Un centro desde la derecha fue rematado por el juvenil de segundo año, Alcaide, sin nadie que lo marcara en la frontal del área pequeña. Cuando pasaban cinco minutos de los siete que se añadieron aún pudo llegar el empate del Alzira. Richard Franco enganchó un derechazo que tropezó en la espalda de Palomares y con una estirada, Carlos López tocó y el balón dio en el larguero.

“Nos fuimos fastidiados porque competimos de tú a tú a un gran equipo, conseguimos quitarle el balón por momentos, hicimos dos goles fuera de casa pero encajar tres, nos hizo mucho daño. El empate habría sido justo”, concluyó el cullerense.

El próximo domingo a las 17 h. los azulgranas recibirán al Ontinyent 1931.