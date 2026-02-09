El Castellonense recupera el liderato tras su victoria contra el Roda (2-0)

La victoria por 2-0 sobre el Roda y el empate entre Saguntino y At. Levante devuelve a la UD Castellonense a la primera plaza de Tercera RFEF. Dos puntos les separan de los granotas y ya cinco de los del Camp de Morvedre. “Estamos muy contentos porque no nos hemos descompuesto pese a que las victorias se habían resistido. Logramos el triunfo en un día muy difícil por la climatología, que en la primera parte condicionó la forma de atacar respecto de la segunda”, indicó el técnico del equipo de la Ribera, Iñaki Rodríguez. El alzireño formó con Company; Binu, Sergi, Badal, Berto Espeso; Samper, Prats, Murillo, Joe; Lidón e Iker Garijo. Tenía las bajas por sanción de Siscar y Misffut.

“El equipo supo interpretar muy bien la situación para adaptarnos al partido”. A los 19 minutos Lidón marcó su octavo gol esta temporada. Llegando al descanso Iker Garijo no le quiso ir a la zaga y también logró su octavo tanto. "Incluso tuvimos opciones de conseguir alguno más", añadió.

“En la segunda parte variamos la forma de ataque por la climatología y cumplimos con la segunda victoria consecutiva”. Al principio de la segunda mitad, Iñaki cambió a Badal por Enrique José. Un cuarto de hora después debutó el fichaje llegado del Burgos Promesas, Toty, que entró por Prats. Lidón dejó su sitio a Fer Sastre. En la última ventana, a nueve minutos para el final, Abril y Marcos Castells entraron por Joe y Berto Espeso.

El próximo domingo, los albinegros jugarán en Sant Vicent del Raspeig contra el Jove Español, penúltimo clasificado.