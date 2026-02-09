Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cerca de 70.000 personas visitan el mercado renacentista de Llombai pese al cambio de fechas

La organización destaca que se trata de una de las ferias más visitadas por su ambientación y la completa programación de actividades

Así se sumerge Llombai en su historia con el mercado renacentista de los Borja

Así se sumerge Llombai en su historia con el mercado renacentista de los Borja

Así se sumerge Llombai en su historia con el mercado renacentista de los Borja / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

Cerca de 70.000 personas han visitado este fin de semana el mercado renacentista de Llombai, un viaje en el tiempo que transporta a la época de los Borgia, la familia valenciana más conocida internacionalmente, según han detallado fuentes municipales.

La organización destaca que la cifra vuelve a consolidar esta cita como uno de los mercados más visitados del año por su ambientación y su completa programación de actividades en la que no falta la música, los talleres y espectáculos de todo tipo.

Pese a la suspensión por el efecto del viento hace unas semanas, el mercado renacentista de Llombai pudo celebrarse este fin de semana y transportar al visitante en la época de los Borgia y la baronía de Llombai, gracias a una sorprendente ambientación que no deja a nadie indiferente. Se contó con más de cien puestos de artesanos y mercaderes donde comprar un sinfín de productos artesanales y disfrutar de la cultura gastronómica.

