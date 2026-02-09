Reacciones tras el ciberataque al gigante valenciano de los zumos: «La pregunta no es si mi empresa va a ser 'crackeada', sino cuándo»

El ciberataque que sufrió la semana pasada una de las industrias agrícolas más importantes de la Ribera, Agriconsa, pone de manifiesto que la seguridad digital siempre tiene brechas. La mercantil sufrió un bloqueo en su sistema informático del que tardó dos días en recuperarse. El experto y profesor universitario Francisco José García Ull lo expone del siguiente modo: «La pregunta que deben hacerse las empresas no es si van a ser 'crackeadas', sino cuándo».

El alzireño García Ull es docente en la Universidad Europea de Valencia y ha realizado numerosos trabajos relacionados con la ciberseguridad y la Inteligencia Artificial. No tiene ninguna duda a la hora de señalar que todo dispositivo conectado a una red «está expuesto» ante un posible ciberataque. «Es cierto que la tecnología permite mejorar los sistemas de seguridad, pero también aumenta las herramientas disponibles para los ciberdelincuentes», expone.

Precisamente, la irrupción de la Inteligencia Artificial «es capaz de aumentar el alcance de los ciberataques» y de «hacerlos más sofisticados y dirigidos». Sin embargo, el factor humano es determinante a la hora de sufrir un ataque: «Las personas son las principales brechas de seguridad», manifiesta García Ull.

El factor humano

En el caso de las empresas, el profesor asegura que, en ocasiones, ni siquiera las mejores medidas de seguridad son 100% efectivas. «Como en la vida real, el riesgo siempre existe. Pero, con un ejemplo, se entenderá mejor. Una determinada compañía está bien protegida, con su equipo informático está preparado para hacer frente a un ciberataque. Pero, hoy en día, es bastante habitual que alguien haga uso de su ordenador o teléfono personal para enviar documentos por WhatsApp. Ahí puede haber una brecha. La formación de los trabajadores en ciberseguridad es muy importante para minimizar el riesgo, así como saber delimitar muy bien quién tiene acceso a la información más sensible», apunta.

El ciberataque sobre Agriconsa no estuvo acompañado de una petición de rescate, una táctica habitual entre quienes aprovechan sus conocimientos informáticos para obtener un rédito económico ilícito. Aunque no es la única causa que explicaría lo ocurrido. «Quién sabe. A veces es un descuido, como puede haber una motivación de venganza por parte de un exempleado descontento. A lo mejor se puede ser víctima de ataques masivos que buscan robar información o datos o, simplemente, has sido la excusa que ha utilizado un cracker para demostrar su capacidad ante su comunidad», expone el experto, que recuerda que un hacker es todo experto informático mientras que un cracker es quien utiliza sus habilidades con fines delictivos.

Dudar como Descartes

Como norma general para ahorrarse problemas, García Ull invita a los usuarios a «utilizar la duda metódica de Descartes». «Uno de los métodos más habituales por el que una persona puede ser víctima de un ciberdelito es a través del phishing, estos famosos mensajes que nos dicen que tenemos un paquete por recoger o hay una operación bancaria que revisar y que buscan obtener nuestros datos», indica, para añadir a continuación: «Es recomendable dudar y, si es necesario, buscar otras vías para confirmar que lo que se nos solicita es correcto, por teléfono, quizás. Hay que pensar que siempre va a haber gente dispuesta a aprovecharse del desconocimiento de los demás. Nadie se salva. En España, lo vimos no hace mucho. Hasta el presidente del Gobierno tuvo el caso Pegasus».

Por último, García Ull destaca que cualquier ciudadano puede consultar dudas o denunciar presuntos delitos digitales ante el Instituto Nacional de Ciberseguridad, un centro gubernamental que ofrece asistencia gratuita.