La falla del Mercat logra el doblete en el concurso de "playback" de Sueca
La entrega de premios enciende el ambiente fallero con una gala llena de talento y convivencia
Sueca ya respira a Fallas en cada rincón y el ambiente festivo se ha trasladado este domingo con fuerza al casal Multiusos con la celebración del acto de entrega de premios del tradicional concurso de “playback”, una de las citas culturales y lúdicas más esperadas del calendario fallero.
Con las comisiones inmersas de lleno en preparativos, ensayos y actividades, el concurso se ha consolidado como una muestra del trabajo colectivo, la creatividad y la implicación de falleros y falleras de todas las edades. La gala volvió a reunir a representantes de las distintas fallas en un acto que combinó emoción, aplausos y ese espíritu de sana rivalidad que caracteriza al mundo fallero.
Paloma Gutiérrez fue un año más la encargada de conducir el acto, aportando cercanía y ritmo a una entrega que destacó el esfuerzo no solo a los ganadores, sino de todas las comisiones participantes. De hecho, el primer momento de la tarde estuvo dedicado precisamente a reconocer el esfuerzo colectivo, con la entrega de un pergamino de participación a todas las fallas, un gesto que subrayó el carácter inclusivo y festivo del certamen.
Talento desde la base: el concurso infantil
En la modalidad infantil, el público volvió a comprobar el alto nivel artístico de los más pequeños, que cada año sorprenden con coreografías trabajadas, vestuario cuidado y una puesta en escena cada vez más profesional. El primer premio fue para la falla de Mercat, seguida por Plaça Cervantes, El Portal quedó tercera y Ronda País Valencià ocupó el cuarto puesto.
Espectáculo y puesta en escena de los adultos
En la categoría de adultos, el escenario del Multiusos se llenó de ritmo, humor y espectáculo, demostrando que el "playback" sigue siendo una de las expresiones más divertidas y participativas del calendario fallero.
El primer premio fue también para la falla del Mercat, que firmó así una destacada doble presencia en el palmarés. El segundo puesto recayó en Verge de Sales, mientras que Xúquer obtuvo el tercer premio y Sucro cerró la clasificación en cuarta posición.
Las voces solistas brillan con luz propia
El concurso incluyó igualmente las modalidades de solista, donde se valoran especialmente la interpretación individual, la presencia escénica y la conexión con el público.
En solista infantil, el primer premio fue para Bernat Aliño, seguido por Ronda País Valencià, Avinguda d’Espanya y Plaça Cervantes, en segunda, tercera y cuarta posición respectivamente.
Por su parte, en solista mayor, el triunfo fue para Avinguda d’Espanya, con la falla del Mercat en segundo lugar, Xúquer en tercero y Bernat Aliño en cuarta posición.
Este acto se enmarca en unas semanas en las que las Fallas ya están plenamente activas, no solo en Sueca sino en prácticamente todas las localidades con tradición josefina. Los casales se llenan de vida, los ensayos se intensifican y los calendarios se multiplican con actos culturales, presentaciones y concursos que refuerzan la convivencia entre comisiones.
El "Concurs de Playbacks", más allá de los premios, volvió a demostrar que la fiesta fallera es también escenario, música y trabajo en equipo. Una celebración que, año tras año, suma ilusión y que marca el pulso de una cuenta atrás que ya nadie detiene: la de las Fallas que están a la vuelta de la esquina.
