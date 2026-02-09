Una inversión de nueve millones reformará el paseo marítimo de Cullera para reforzar su protección frente a los temporales

El Ayuntamiento de Cullera impulsará una reforma integral del paseo marítimo con una inversión de nueve millones de euros procedentes de Europa que será complementada con aportaciones municipales. La intervención tiene como objetivo principal mejorar la resiliencia del paseo marítimo y reforzar la prevención ante catástrofes naturales y temporales marítimos, mediante la adaptación de la infraestructura al actual contexto de cambio climático. El proyecto permitirá preparar Cullera para hacer frente a futuros fenómenos extremos, garantizando la seguridad y la protección ante fuertes episodios climáticos.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha anunciado esta reforma durante la sesión plenaria extraordinaria del mes de febrero celebrado este lunes. Esta demanda histórica del municipio de Cullera será posible gracias a la aprobación de la Agenda Urbana de la Reconstrucción, un documento estratégico que ha aprobado por unanimidad el Ayuntamiento de Cullera también esta mañana y que muestra el compromiso de ciudad de todos los grupos municipales.

"El paseo es nuestro pequeño polígono industrial, donde se encuentran la mayoría de las empresas turísticas" Jordi Mayor — Alcalde de Cullera

En palabras del alcalde «reconstruiremos, reformaremos y revitalizaremos nuestro paseo marítimo para hacer una mejor infraestructura, más resiliente y adaptada a las necesidades críticas que se generan en toda nuestra franja marítima cada vez que hay fuertes episodios de lluvias, cualquiera DANA, o los temporales marítimos». Mayor ha destacado en una alusión al paseo que «es nuestro pequeño polígono industrial, donde se encuentran la mayoría de las empresas turísticas, y es la puerta de entrada a nuestro principal recurso turístico que son nuestras playas».

En esta línea, Mayor ha informado que se trata de un paso previo para que, sin concurrencia competitiva, Cullera consiga esos 9 millones de euros procedentes de fondos europeos FEDER a través de la convocatoria EDIL DANA, y que se formalizarán los próximos días en un acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Agenda Urbana de Reconstrucción

La actuación se enmarca dentro de la Agenda Urbana de Reconstrucción, una hoja de ruta que define las prioridades del municipio en materia de regeneración urbana, adaptación climática y desarrollo sostenible, con especial atención a las zonas más expuestas a los efectos de los temporales. Esta Agenda se ha aprobado hoy mismo durante una sesión plenaria extraordinaria, la cual permitirá acceder a fondo europeos específicos para la reconstrucción, como es el caso de la reforma del paseo marítimo.

La Agenda es un instrumento estratégico y flexible que plantea la ciudad desde un enfoque integral, con el objetivo de conseguir una ciudad más preparada para los retos de futuro y los desafíos climáticos que ya está viviendo el Mediterráneo.

Esta agenda se fundamenta de forma estratégica en seis objetivos: ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo; evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente; prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia; hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular; impulsar la economía urbana; y garantizar el acceso a la vivienda. En este último punto, el alcalde ha anunciado que el ayuntamiento elaborará un Plan de Vivienda que permita a la gente joven poder acceder con dignidad a una vivienda.