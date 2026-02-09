Investigan a un conductor sin carné tras un accidente en Sueca
La Policía Local de Sueca examina al conductor del vehículo por un presunto delito contra la seguridad vial
La Policía Local de Sueca ha atendido recientemente un siniestro vial sin heridos en el término municipal. Tras revisar la documentación, los agentes han comprobado que el conductor del turismo no disponía de carné de conducir, por lo que está siendo investigado por un delito contra la seguridad vial.
Los agentes han comunicado que, a pesar del impacto, no ha habido ningún herido, pero han alertado de las consecuencias que puede tener este tipo de conductas. Además, la Policía Local recuerda la importancia de circular con la documentación en regla, tanto por motivos legales como por seguridad en la vía pública, tanto para el propio conductor como para el resto de vehículos.
Otros delitos
Los agentes también han participado en la liberación de una pareja secuestrada en Xàtiva tras solicitar ayuda una de las víctimas desde el maletero de un vehículo. Uno de ellos fue detenido en Corbera.
