“No era necesario esperar a que se produjera un accidente para reivindicarlo porque siempre hay incidencias"

Son las 7:40 h. Estela, una joven que se desplaza diariamente hasta València para cursar sus estudios, mira el reloj desesperadamente. No es la única, ya que el resto de viajeros, que, poco a poco, llenan la estación de Cullera observan las pantallas cada cierto tiempo para conocer el estado de su convoy. Empiezan la semana de la peor manera posible. "Llevo desde las siete esperando y todavía no ha pasado ningún tren, cuando el mío suele salir a las siete", lamenta esta estudiante, que ya se ha hecho a la idea de que llegará tarde a la universidad.

Ella, como algunos de los usuarios, desconocía que los maquinistas han convocado una huelga desde hoy y hasta el próximo miércoles (9 al 11 de febrero) en protesta por la seguridad de los trenes y las infraestructuras tras los últimos accidentes ferroviarios, entre los que destacan el de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). A pesar de ello, la joven siempre acude con tiempo a la estación, ya que reconoce que "diariamente hay incidencias". "No sé cómo voy a ir. En València no me van a dar ninguna solución y yo voy a perder las clases".

La mayoría de usuarios denuncian el mal estado de la línea C1 (València Nord-Gandia), que acumula abundantes incidencias. "Hace poco me quedé parada en Sollana. Después de lo Adamuz voy con mucho miedo porque ya ha pasado en varios lados. Tendrían que revisar las vías", insiste. Algunos esperan en las vías, mientras que muchos más lo hacen refugiados en el interior de la estación.

Algunos usuarios en la estación de Cullera. / Saray Fajardo

Ella no es la única que comparte la necesidad de llevar a cabo esta huelga para mejorar la seguridad ferroviaria. A pocos metros, Frederic y María también esperan el tren para dirigirse a su puesto de trabajo. Él se desplaza hasta València, mientras que ella todavía debe hacer un transbordo en Silla para llegar a Almussafes. Los dos eran conocedores de la huelga, por lo que han sido previsores.

Frederic lamenta que los maquinistas hayan tardado tanto en llevar a cabo esta interrupción. "No tendrían que haber esperado a que hubiese un accidente para hacer la huelga, tendrían que haberlo hecho antes", explica.

Incidencias continuas

Aunque ambos se sienten seguros al subirse al tren, María también se suma a la múltiples quejas por la gran cantidad de incidencias que registra Renfe a diario. En sus palabras, "vienes a tiempo, pero día sí y día también llega con retraso. Yo he llegado a estar esperando media hora".

Ambos esperan que esta huelga suponga un punto de inflexión y que el sector ferroviario mejore. "Que se hagan las revisiones que sean necesarias para evitar otra catástrofe", concluye.

Al ver que el tren se retrasa, algunos usuarios, impacientes, deciden abandonar la estación. Algunos de ellos se suben a sus coches para dirigirse a sus puestos de trabajo con la esperanza de que la situación mejore mañana.

Servicios mínimos

Las movilizaciones están convocadas, además de por las organizaciones mayoritarias, por CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación ferroviario (SCF) y Alferro, que no están en las negociaciones.

Además de a Adif y Renfe, tanto en viajeros como en mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

Transportes, como ya ha informado este diario, ha fijado unos servicios mínimos del 73 % en los servicios de alta velocidad y larga distancia (la resolución no incluye a Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias); del 75 %, en horario punta y del 50 %, en el resto del día en los de cercanías; del 65 %, en los de media distancia, y del 21 %, en los de mercancías.