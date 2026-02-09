La peña valencianista Che Collons propone a la diputación crear un museo dedicado a Puchades
El grupo de aficionados también pretende rendir homenaje a otros jugadores suecanos que han formado parte del valencianismo
La Penya Valencianista Che Collons de Sueca ha propuesto a la Diputación de València crear un museo dedicado al exfutbolista suecano Antoni Puchades.Una representación de la peña Valencianista ha mantenido una reunión institucional en la diputación con el objetivo de impulsar la memoria histórica del valencianismo. El encuentro, celebrado en el Área de Cultura, contó con la
presencia del Diputado Francisco Teruel. Según ha informado la propia peña, durante la reunión, los representantes de este grupo de aficionados presentaron formalmente varias propuestas para la creación de un museo dedicado a Antoni Puchades, figura legendaria del Valencia CF y uno de los referentes deportivos más importantes de la historia valenciana.
Un proyecto por la memoria colectiva
Fuentes de la peña Che Collons han destacado la buena acogida de las ideas planteadas y el clima de colaboración constructiva establecido con el diputado Paco Teruel.
La peña anuncia que seguirá trabajando con firmeza para hacer realidad este espacio que sirva de tributo a "Tonico" y otros jugadores suecanos que han formado parte del valencianismo.
Crítica a la inacción local
El presidente de la peña, Serafín Gil, se ha mostrado contundente respecto a la necesidad de dar este paso adelante ante la falta de apoyo que, según considera, hay a nivel municipal:
«Si los políticos locales no hacen nada por las figuras históricas de Sueca, o solo por algunas, nosotros sí que lo hacemos por Puchades y lo haremos también por los otros valencianistas suecanos, que tendrán cabida en ese proyecto. Esperamos que el Ayuntamiento de Sueca pueda trabajar conjuntamente con nosotros para que este proyecto pueda ser una realidad y tener el museo Toni Puchades en Sueca», ha afirmado Gil.
Con este paso, la peña Che Collons busca sumar esfuerzos entre todas las administraciones “para que el patrimonio histórico del valencianismo tenga el reconocimiento que merece”.
