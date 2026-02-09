Real habilita un punto de recogida para ayudar a Andalucía tras las inundaciones

Real también se ha sumado al grupo de municipios de la Ribera que, en los últimos días, han expresado su solidaridad con Andalucía ante las trágicas inundaciones que están afectando a distintas localidades.

El ayuntamiento, junto a la asociación Arèola Amiga, ha habilitado el edificio consistorial, situado en la calle La Pau, como punto de recogida. Las personas interesadas podrán realizar los donativos de 8 h a 13:30 h.

El consistorio ha solicitado que se enteguen alimentos no perecederos o productos de primera necesidad para "ayudar a quienes más lo necesiten".

Hace unos días, y como informó este diario, Guadassuar y l'Alcúdia, que sufrieron las trágicas consecuencias del desbordamiento del río Magro el pasado 29 de octubre de 2024, también se han sumado a esta ayuda, que hace 15 meses azotó a la comarca.

Guadassuar, que inició los trámites para hermanarse con Hinojos -un municipio de Huelva con cerca de 4.000 habitantes- tras la solidaridad recibida, ha estado en contacto permanente con esta localidad. Hinojos lleva varios días sin suministro de agua después de que el paso de la borrasca provocara la rotura de una conducción que abastece a la localidad.

Cartel de recogida de alimentos en Real. / Levante-EMV

El teniente de alcalde, Arturo Almazán, ha estado en contacto con la alcaldesa de la localidad, que durante la dana les envió cuatro camiones de productos de primera necesidad, comida y mensajes de ánimo. Almazán mantiene un contacto casi diario, ya sea por mensaje o a través de llamadas telefónicas, con la munícipe para analizar la evolución de la borrasca.

L'Alcúdia, por su parte, también busca fórmulas para ayudar a los andaluces ante esta catástrofe, que ya ha provocado miles de desalojos. La corporación ha recordado en sus redes sociales que «durante la dana tuvimos la ocasión de conocer a muchos andaluces que vinieron a ayudarnos». Reconocen que «es de justicia ahora expresar nuestra solidaridad con Andalucía y ponernos totalmente a su disposición», por lo que no descartan iniciar una recogida de materiales.