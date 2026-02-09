Rescate con final feliz de una perra que se tragaba el mar en Cullera

El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) del Consorcio Provincial de Bomberos se movilizó el domingo con el helicóptero para rescatar a Lluna, una perra que se tragaba el mar en la playa de Cullera sin que los propietarios, que incluso se lanzaron al agua para intentar recuperarla, pudieran llegar hasta ella. El equipo de rescate pudo sacar del agua a la perra y devolverla a la playa, lo que generó un emotivo encuentro con sus dueños.

Testigos presenciales relatan que Lluna jugaba en la orilla del mar con sus propietarios y, atraída por las gaviotas, entraba y salía del agua en una jornada marcada por el fuerte viento hasta que, en un momento dado, la fuerza de la corriente le impidió salir y el mar llevaba hacia dentro a la perra. Los gritos desesperados llamando a la mascota alertaron a otras personas que se encontran en las inmediaciones, en la playa de San Antonio de Cullera. Las mismas fuentes relatan que el propietario incluso se lanzó al agua y trató de llegar hasta la perra, pero las condiciones del mar eran complicadas y llegó un momento en que se vio en peligro y optó por salir, no sin esfuerzo.

La situación provocó que se diera aviso tanto a la Policía Local de Cullera, que se personó en pocos minutos, como a los bomberos, que desplazaron el helicópero de rescate que tiene su base en Alzira. Un miembro del GERA descendió desde la aeronave al mar para sacar a la perra y la trasladó por el aire a la arena de la playa, donde aguardaban sus propietarios, lo que motivó un emotivo reencuentro.