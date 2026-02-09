Sueca proyecta un tanque de tormentas frente a riadas para proteger el casco urbano

El Ayuntamiento de Sueca proyecta la construcción de un tanque de tormentas para evitar inundaciones en las calles del casco urbano durante los episodios de lluvias torrenciales con una inversión de cuatro millones de euros. El consistorio ha presentado este proyecto, junto a otras siete propuestas con un importe total de nueve millones, a la convocatoria de ayudas europeas ‘EDIL Reconstrución DANA’.

Este tanque de tormentas, como ha explicado el consistorio, se trata de una construcción subterránea en el parque de El Teular, que permitirá recoger y laminar el exceso de agua en episodios de lluvias intensas con el fin de evitar inundaciones en algunas calles de la localidad y que no puede ser absorbida por la red de alcantarillado. En palabras de la concejala del Ciclo Integral del Agua, Pilar Moncho, el proyecto "permitirá mejorar el funcionamiento del sistema hidráulico urbano de Sueca, a la vez que reducir la presión sobre la red existente y minimizar los daños materiales y riesgos para la seguridad de las personas".

El ayuntamiento también trabaja en la separación de la red de colectores en pluviales y residuales, que tendrá un coste de tres millones de euros. En este sentido, los estudios técnicos municipales recogen que el colapso de la red no se debe únicamente a la intensidad de las precipitaciones, sino a un modelo de red unitaria obsoleto que mezcla aguas pluviales y residuales, lo que provoca la saturación inmediata de los colectores y de la estación depuradora. Moncho indica que "la obra permitiría desviar los flujos de agua hacia circuitos independientes, evitando ‘el efecto tapón’ en la depuradora y garantizando que el sistema sea capaz de evacuar grandes volúmenes de agua de forma eficiente”.

Los proyectos presentados no solo buscan proteger el casco urbano, sino también las dos entidades locales menores de El Perelló y Mareny de Barraquetes. Concretamente, se trata de la mejora de la permeabilidad hidráulica y drenaje transversal en la carretera CV500 (450.000 euros) y la rehabilitación estructural y refuerzo de la pasarela peatonal El Perelló – Perellonet (370.000 euros), en El Perelló; y la restauración y resiliencia de instalaciones y patrimonio en el Mareny de Barraquetes: el jardín monumental y la acera de la calle Cap d’Irta (100.500 euros) y la mejora de la escorrentía de aguas pluviales de la Playa del Rey (130.000 euros).

Recursos materiales

Sueca también busca dotar de mayor capacidad la respuesta institucional ante estos efectos extremos del cambio climático. Así, a través de una dotación de 850.000 euros, incorporará recursos materiales para la Policía Local y el Cecopal. La concejala de Seguridad Ciudadana, Noelia Benedito, ha explicado que el consistorio ha solicitado recursos para "la creación de una sala de gestión de emergencias, la renovación y ampliación de la flota de vehículos y la equipación de todo tipo, de uniformidad y salvamento, de tecnología de transmisiones y de gestión digital”. En este sentido, el alcalde de Sueca, Julíán Sáez, ha reivindicado estos proyectos, en sus palabras, "fundamentales para que la ciudad esté preparada para hacer frente a los, por desgracia, cada vez más frecuentes temporales que estamos sufriendo”.

Un tanque de 44 millones en Algemesí

Algemesí, por su parte, también proyecto la creación de un tanque de tormentas de 44 millones de euros, que se financiará a través de los fondos otorgados por el Gobierno de España para reparar las infraestructuras dañadas por la riada y, a su vez, mejorar, ampliar y adaptar estas obras frente a nuevas inundaciones.

El tanque de tormentas de 16.000 metros cúbicos y situado en la zona de la Calandria, en la avenida Bernat Guinovart, como ya informó Levante-EMV, pondrá fin a los embalsamientos e inundaciones que sufre gran parte del casco urbano durante las fuertes lluvias y ante la problemática que comporta la red de alcantarillado. La actuación se complementará con un parque inundable.