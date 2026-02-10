El abandono de animales se dispara en la Ribera un 22% tras la leve caída del año anterior

La Ribera registró en el año 2025 un importante incremento en el número de abandono de mascotas si se comparan los datos con los del ejercicio anterior, en el que se produjo un descenso. Según revela la memoria de actividad del Servicio de Recogida y Control de Animales de la Mancomunitat de la Ribera Alta, la variación interanual se situó en el 22,35%.

A lo largo del pasado año se recogieron en la calle mil seis animales, 662 perros y 344 gatos, en los municipios adheridos al servicio. El documento divide la información en dos tramos, ya que en el último trimestre de 2025 entró en funcionamiento el primer centro de acogida de animales del Consorci de la Ribera, instalado en Tavernes de la Valldigna. El cambio en la gestión refleja, igualmente, una reducción en el número de municipios de la Ribera Alta Alta adheridos, de veintiocho a veintiuno. Con todo, el dato acumulado a lo largo del ejercicio supera al registrado en 2024, cuando fueron 821.

Como ya informó Levante-EMV, la inauguración primer centro de acogida de animales mancomunado y la inminente apertura de un segundo, ubicado en l’Alcúdia, se antojaban insuficientes. Las mancomunidades y el consorcio tienen en mente la construcción de un tercer refugio, al entender que la demanda ha superado todas sus expectativas. Los datos así lo avalan.

Un análisis más detallado de los datos muestra que la tendencia de abandono se repite un año más. En 2024, las localidades de Carlet, Alzira, Montroi y Turís fueron las que registraron un mayor número de servicios. Mismo escenario que en el pasado ejercicio. Carlet lidera la estadística, con 133 mascotas recuperadas entre perros y gatos, tres más que en el año anterior. En el caso de la capital de la Ribera Alta, el dato también creció, al pasar de 105 animales rescatados a 129. Con todo, sigue por debajo a pesar de que cuenta con un censo poblacional mucho mayor. En Montroi, el servicio se hizo cargo de 96 mascotas a lo largo de 2025, mientras que en 2o24 fueron 65. De los cuatro municipios que concentran más rescates, Turís fue el único en el que se produjo un descenso, al pasar de 89 a 76. Con todo, entre ellos más del 40% de las recogidas.

Adopciones

El informe también detalla, en el último trimestre en el que ya entró en funcionamiento el centro de acogida mancomunado, el destino de las mascotas. Más de la mitad de los perros recuperados entre octubre y diciembre de 2025 permanecían todavía en las instalaciones de Tavernes a la conclusión del ejercicio. En concreto, se registraron 112 avisos y 61 empezaron el nuevo año en el centro. Por su parte, diecisiete fueron dados en adopción y otros tanto fueron recuperados por sus propietarios. A ellos se añadían nueve que, en el momento del cierre del año, se encontraban en una casa de acogida. Por su parte, de los 46 gatos rescatados, 32 todavía seguían en el centro a la conclusión del año. Solo tres fueron adoptados, mientras que uno volvió junto a sus dueños. Otro se encontraba en un hogar de acogida.