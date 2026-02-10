La agenda urbana de la reconstrucción reparte seis millones entre pueblos de la Ribera Baixa
La Mancomunitat impulsa dos proyectos para reducir riesgos de inundación y crear un parque de viviendas de emergencia
La Mancomunitat de la Ribera Baixa ha aprobado la Agenda Urbana de la Reconstrucción y el Plan Integrado de Actuación (PIA), dentro de la convocatoria específica de fondos FEDER destinada a los territorios afectados por la dana de octubre de 2024. Esta convocatoria permitirá movilizar hasta 6 millones de euros en el área funcional Ribera Baixa–Tavernes de la Valldigna, con una cofinanciación europea de hasta el 95%.
La nueva área funcional agrupa a nueve municipios de la Mancomunitat (Albalat de la Ribera, Benicull de Xúquer, Corbera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana) y a Tavernes de la Valldigna, para abordar de forma conjunta los retos del riesgo climático y de la recuperación social y económica. Fuera de esta área funcional quedan Sueca y Cullera los cuales tendrán la suya propia al tener más de veinte mil habitantes.
Esta estructura supramunicipal optimizará recursos técnicos y financieros, evitando respuestas fragmentadas y reforzando la gobernanza compartida del territorio. Los fondos, que suman un máximo de seis millones de euros (dos fijos y cuatro proporcionales), financiarán dos proyectos tractores con un coste total de 6.315.000 euros.
El primero, “Territorio resiliente y adaptación climática”, se centra en reducir la vulnerabilidad hídrica mediante regeneración urbana resiliente, sistemas de drenaje sostenible, recuperación de cauces y gestión preventiva del riesgo.
El segundo proyecto, “Resiliencia social y económica”, prioriza a las personas con medidas como la reducción de la vulnerabilidad residencial, creación de un parque supramunicipal de viviendas de emergencia, apoyo al comercio local y refuerzo de servicios sociales en crisis.
Estas actuaciones suman 5.415.000 euros en el primer tractor y 900.000 en el segundo, con aportaciones locales de 270.750 euros y 45.000 euros, respectivamente.
El presidente de la Mancomunitat, Rafael Gisbert Aragó, ha manifestado su "satisfacción por el trabajo realizado" y por el alto grado de colaboración institucional alcanzado. “Estamos sentando las bases de un modelo de reconstrucción más sostenible, cohesionado y adaptado a las necesidades reales de nuestros municipios”, ha señalado.
