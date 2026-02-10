Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ateneo MercantilParque desembocaduraTemperaturas ValenciaCercanías XàtivaTráfico ValenciaPadrón GandiaPaseo Cullera
instagramlinkedin

La agenda urbana de la reconstrucción reparte seis millones entre pueblos de la Ribera Baixa

La Mancomunitat impulsa dos proyectos para reducir riesgos de inundación y crear un parque de viviendas de emergencia

Rafa Gisbert, en un pleno de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

Rafa Gisbert, en un pleno de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. / Perales Iborra

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

La Mancomunitat de la Ribera Baixa ha aprobado la Agenda Urbana de la Reconstrucción y el Plan Integrado de Actuación (PIA), dentro de la convocatoria específica de fondos FEDER destinada a los territorios afectados por la dana de octubre de 2024. Esta convocatoria permitirá movilizar hasta 6 millones de euros en el área funcional Ribera Baixa–Tavernes de la Valldigna, con una cofinanciación europea de hasta el 95%.

La nueva área funcional agrupa a nueve municipios de la Mancomunitat (Albalat de la Ribera, Benicull de Xúquer, Corbera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana) y a Tavernes de la Valldigna, para abordar de forma conjunta los retos del riesgo climático y de la recuperación social y económica. Fuera de esta área funcional quedan Sueca y Cullera los cuales tendrán la suya propia al tener más de veinte mil habitantes. 

Tabla de reparto de los fondos.

Tabla de reparto de los fondos. / Levante-EMV

Esta estructura supramunicipal optimizará recursos técnicos y financieros, evitando respuestas fragmentadas y reforzando la gobernanza compartida del territorio. Los fondos, que suman un máximo de seis millones de euros (dos fijos y cuatro proporcionales), financiarán dos proyectos tractores con un coste total de 6.315.000 euros.

El primero, “Territorio resiliente y adaptación climática”, se centra en reducir la vulnerabilidad hídrica mediante regeneración urbana resiliente, sistemas de drenaje sostenible, recuperación de cauces y gestión preventiva del riesgo.

El segundo proyecto, “Resiliencia social y económica”, prioriza a las personas con medidas como la reducción de la vulnerabilidad residencial, creación de un parque supramunicipal de viviendas de emergencia, apoyo al comercio local y refuerzo de servicios sociales en crisis. 

Estas actuaciones suman 5.415.000 euros en el primer tractor y 900.000 en el segundo, con aportaciones locales de 270.750 euros y 45.000 euros, respectivamente.

Noticias relacionadas y más

El presidente de la Mancomunitat, Rafael Gisbert Aragó, ha manifestado su "satisfacción por el trabajo realizado" y por el alto grado de colaboración institucional alcanzado. “Estamos sentando las bases de un modelo de reconstrucción más sostenible, cohesionado y adaptado a las necesidades reales de nuestros municipios”, ha señalado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos
  2. El cuartel de la Guardia Civil de Cullera cerrará de noche cuatro meses al año
  3. Oculto con plásticos negros y tras el rótulo de una ferretería cerrada: así operaba el taller clandestino clausurado por la Guardia Civil en Guadassuar
  4. La Generalitat incluye catorce pueblos de la Ribera en el plan de capturas de jabalíes para evitar el avance de la peste porcina africana
  5. El dragado del puerto extrae sedimentos que llenarían 68 piscinas olímpicas para regenerar playas de Cullera y Tavernes
  6. SOS en Alzira al no poder atender en casa a su hijo con discapacidad por su agresividad: '¿Qué más tiene que pasar?
  7. Incertidumbre en las fallas ante la demora de la Generalitat en convocar el concurso de 'llibrets
  8. El nuevo alcantarillado contra riadas de Algemesí sustituirá acequias centenarias obsoletas

La consellera Marián Cano planta a los periodistas en Alzira

La consellera Marián Cano planta a los periodistas en Alzira

Del difícil acceso a la vivienda a la falta de mano de obra: Así será la Semana de la Economía de Alzira

Del difícil acceso a la vivienda a la falta de mano de obra: Así será la Semana de la Economía de Alzira

La agenda urbana de la reconstrucción reparte seis millones entre pueblos de la Ribera Baixa

Real ya registra rachas de viento de 85 km/h a la espera de los peores momentos del temporal

Real ya registra rachas de viento de 85 km/h a la espera de los peores momentos del temporal

La Abogacía premia el compromiso ético de los colegios de Alzira, Sueca y València tras la dana

En el 625é aniversari del monestir de la Murta

En el 625é aniversari del monestir de la Murta

Rescate aéreo con final feliz de una perra que se tragaba el mar en Cullera

La iglesia de Santa Catalina de Alzira pide ayuda para reparar un gran boquete en el techo del BIC

La iglesia de Santa Catalina de Alzira pide ayuda para reparar un gran boquete en el techo del BIC
Tracking Pixel Contents