El Club Voleibol Cullera se dispara en su primer año y reúne ya a casi 90 deportistas
La entidad, creada en 2025, consolida cinco equipos y experimenta un fuerte crecimiento en el deporte base pese a la escasa tradición del voleibol en la localidad
El Club Voleibol Cullera ha irrumpido en el panorama deportivo local con una fuerza difícil de prever hace apenas unos meses. Lo que nació en 2025 como un proyecto ilusionante para fomentar el voleibol de base y ampliar la práctica deportiva en la ciudad se ha convertido en tiempo récord en una de las realidades deportivas más destacadas del municipio.
En menos de un año desde su creación, la entidad ha alcanzado la cifra de 88 jugadoras y jugadores, un registro poco habitual para un club de reciente fundación. Este crecimiento ha permitido consolidar cinco equipos en competición, situando al club entre los que más deportistas agrupan en Cullera en un periodo extraordinariamente breve.
El dato cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que el voleibol no contaba con una implantación histórica en la localidad. Pese a ello, el incremento de practicantes ha sido especialmente notable en el deporte base, donde niños, niñas y jóvenes se han incorporado por primera vez a esta disciplina, atraídos por una propuesta estructurada y un entorno formativo.
Desde el club subrayan que el éxito no responde solo al interés por el deporte, sino al trabajo organizativo desarrollado por el cuerpo técnico y la directiva. Entrenamientos planificados por edades, apuesta por la cantera y un ambiente inclusivo han sido claves para consolidar el proyecto.
Además del aspecto competitivo, la entidad mantiene un marcado enfoque educativo. “Queremos que el voleibol sea una escuela de vida, además de un deporte”, señalan desde el club, que promueve valores como el compañerismo, el esfuerzo, la disciplina y el respeto.
Con estos resultados, el Club Voleibol Cullera abre una nueva etapa con la vista puesta en ampliar categorías y seguir creciendo, con el objetivo de consolidarse como un referente deportivo tanto en el ámbito local como comarcal en una disciplina que, todo apunta, ha llegado para quedarse.
