Alerta por viento
Vaivén
La consellera Marián Cano planta a los periodistas en Alzira
Alzira
La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio había realizado una convocatoria pública de la visita que su titular, Marián Cano, tenía previsto realizar este martes a la planta de Ice Cream Factory Comaker (ICFC) en Alzira, aunque después se ha olvidado de los medios de comunicación que se han desplazado a cubrir la visita.
Ni el servicio de seguridad de la empresa tenía conocimiento de que podía haber periodistas, por lo que no han dejado entrar en la factoría que hoy gestiona el Grupo Ferrero, ni tampoco Marián Cano se ha detenido al finalizar su visita para atender a los periodistas que permanecían en la puerta. Iba con prisas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos
- El cuartel de la Guardia Civil de Cullera cerrará de noche cuatro meses al año
- Oculto con plásticos negros y tras el rótulo de una ferretería cerrada: así operaba el taller clandestino clausurado por la Guardia Civil en Guadassuar
- La Generalitat incluye catorce pueblos de la Ribera en el plan de capturas de jabalíes para evitar el avance de la peste porcina africana
- El dragado del puerto extrae sedimentos que llenarían 68 piscinas olímpicas para regenerar playas de Cullera y Tavernes
- SOS en Alzira al no poder atender en casa a su hijo con discapacidad por su agresividad: '¿Qué más tiene que pasar?
- Incertidumbre en las fallas ante la demora de la Generalitat en convocar el concurso de 'llibrets
- El nuevo alcantarillado contra riadas de Algemesí sustituirá acequias centenarias obsoletas