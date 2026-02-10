La consellera Marián Cano planta a los periodistas en Alzira

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio había realizado una convocatoria pública de la visita que su titular, Marián Cano, tenía previsto realizar este martes a la planta de Ice Cream Factory Comaker (ICFC) en Alzira, aunque después se ha olvidado de los medios de comunicación que se han desplazado a cubrir la visita.

Ni el servicio de seguridad de la empresa tenía conocimiento de que podía haber periodistas, por lo que no han dejado entrar en la factoría que hoy gestiona el Grupo Ferrero, ni tampoco Marián Cano se ha detenido al finalizar su visita para atender a los periodistas que permanecían en la puerta. Iba con prisas.