Del difícil acceso a la vivienda a la falta de mano de obra: Así será la Semana de la Economía de Alzira

La Casa de la Cultura de Alzira acogerá del 16 al 20 de febrero la XVIII Semana de la Economía, un ciclo de ponencias y presentaciones en el que especialistas de distintos sectores abordan temas actuales. La nueva edición, que se ha presentado esta mañana, contará con 60 ponentes, 10 ponencias y 12 mesas redondas. Además, las personas demandantes de empleo podrán participar en distintas entrevistas de trabajo para optar a 57 ofertas de 23 empresas.

La programación no solo se centrará, como ha expuesto el alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, en la actualidad, sino también en los retos futuros. "Alzira es un espacio donde se debaten grandes cuestiones. Es una programación que mira hacia adelante, que se cuestiona qué queremos ser y cuál es el modelo de ciudad", ha reconocido el primer edil, que ha añadido que "queremos una Alzira para crecer y emprender, una ciudad más preparada y más resiliente".

La concejala de Desarrollo Económico, Gemma Alós, por su parte, ha puesto en valor estas dieciocho ediciones, que cada año concentran a una mayor cantidad de público en cada una de sus ponencias. A modo de ejemplo, en la XVII Semana de la Economía asistieron cerca de 4.500 asistentes, mientras que se registraron más de 400.000 visualizaciones a través de internet. "Es uno de los principales fotos de reflexión de la Comunitat Valenciana, lo que demuestra la apuesta clara por el desarrollo económico y la innovación", ha expuesto Alós.

El presidente de la Asociación Empresarial de Alzira, Raúl Tudela, también ha reivindicado esta serie de ponencias. En sus palabras, ha resaltado tres de los encuentros que acogerá la Casa de la Cultura durante la próxima semana. Entre ellas, destaca la mesa redonda "Acceder a una vivienda hoy: obstáculos, oportunidades y propuestas, en el que participarán varios agentes del sector inmobiliario. Tudela también ha reivindicado la ponencia de "la población trabajadora migrante como motor de la economía valenciana", donde se expondrá "la necesidad de mano de obra en todos los sectores" y "de 0 a 100", una mesa redonda que "mostrará a empresarios de la comarca que de la nada han creado grandes empresas".

Noticias relacionadas

La eurodiputada Leire Pajín

La Semana de la Economía también contará con la presencia del exministro de Industria, Turismo y Comercio y profesor de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Sebastián, o la eurodiputada en el Parlamento Europeo y exministra, Leire Pajín. Entre las ponencias, destaca la mesa redonda en la que se aborda el relevo generacional en la agricultura, uno de los principales retos del sector, con la presencia del agricultor y creador de contenido, Nando Durà, o la necesidad de digitalizar los comercios o estar preparados frente a los ciberataques.