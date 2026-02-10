La iglesia de Santa Catalina de Alzira pide ayuda para reparar un gran boquete en el techo del BIC

La parroquia de Santa Catalina de Alzira ha iniciado una nueva colecta con la que busca financiar la reparación de un boquete que ha aparecido en el tejado de la capilla lateral del confesionario de la entrada a la Capilla de la Comunión. Sin embargo, todo hace indicar que la intervención, considerada de urgencia al tener el conjunto eclesiástico la categoría de Bien de Interés Cultural, se hará de esperar. La lista de espera en el sector de la construcción es larguísima, especialmente ante la elevada demanda que ha generado la obra pública relacionada con la reconstrucción tras la dana de octubre de 2024.

Según detalla a Levante-EMV el párroco, Enrique Masiá, el agujero, que abarca una superficie aproximada de un metro cuadrado, se detectó el pasado verano gracias a un aviso vecinal. Su aparición, no obstante, genera numerosas dudas: "La verdad es que no alcanzamos a entender cómo se produjo. Es muy extraño. Es como si hubiera caído una persona y hubiese atravesado el techo".

De forma inmediata y momentánea, se instaló una plancha metálica sobre la superficie dañada para evitar problemas durante episodios de lluvias. En paralelo, se realizó un proyecto de reparación que se ha sometido a una minuciosa inspección por parte de las administraciones públicas. "Ha estado tres meses en la Conselleria de Cultura, que ya ha autorizado la obra, y otro más en el ayuntamiento", afirma Masiá.

Supervisión

El sacerdote, que ha evitado entrar en cuestiones demasiado técnicas, sí que pone de manifiesto que la obra debe realizarla "un especialista" y requiere de "mucha supervisión", para garantizar la protección del conjunto patrimonial. "Hay como una pequeña bóveda situada entre los contrafuertes, no es una reparación convencional", añade.

Esta condición y la coyuntura actual dificultan la búsqueda de una empresa constructora que se haga cargo de la reparación: "No encontramos a nadie que lo haga. Además de que el sector está desbordado, es un obstáculo para muchas candidatas, que saben que la obra contará con un control exhaustivo", comenta.

Esto se traduce, a su vez, en un incremento de costes y en plazos que nada tienen que ver con la intervención urgente que la parroquia busca. Al respecto, Masiá asegura que las empresas con las que ha contactado tienen listas de espera cercanas al año y que duplican el coste de la intervención, que el informe del arquitecto cifró en torno a los veinte mil euros.

Impedimentos

Como ya ha ocurrido en el pasado, el párroco ha solicitado la colaboración económica de los feligreses para financiar la obra. Mientras incentiva el aporte de donaciones a través del recordatorio sobre que esta práctica puede desgravarse en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, también reclama el amparo de las administraciones públicas, a las que insta a asumir la intervención con la esperanza de que el proceso pudiera agilizarse.

No obstante, como ya ha informado este periódico en el pasado, los ayuntamientos también se encuentran numerosos impedimentos a la hora de encontrar empresas adjudicatarias para sus proyectos ante la elevada demanda de obra pública generada por las labores de reconstrucción tras la dana.