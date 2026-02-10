Un pavo real, el "okupa" de las obras paralizadas del nuevo instituto de Alzira

La tranquilidad que reina en la parcela de la calle Gandia donde se construye el nuevo instituto de Secundaria Rei en Jaume de Alzira, ya que las obras se encuentran paralizadas desde abril de 2025, ha propiciado la presencia de una fauna poco habitual.

Llama especialmente la atención un pavo real con una espectacuar cola verde, que este martes se podía contemplar subido a la estructura de hormigón inacabada del nuevo edificio. No es la primera vez que esta singular ave se deja ver bien en esta parcela o en el propio patio del instituto que sigue activo, justo al lado.

Una especie de "okupa" a la espera de que se desbloquee la construcción del anhelado edificio dadas las carecencias que arrastran, por su antigüedad, las actuales instalaciones.