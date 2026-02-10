La Policía Local de Algemesí destapa una red de explotación de inmigrantes en el campo

La Unidad Medioambiental de la Policía Local de Algemesí ha destapado una red de trabajadores extranjeros explotados y en situación irregular. Dentro de la campaña de intensificación de los controles rutinarios vinculados a la prevención de robos en parcelas agrícolas, una inspección de cuadrillas que parecían sospechosas permitió a los agentes detectar la situación de estas personas.

Según han detallado fuentes municipales, durante el intento de identificación de las personas implicadas, tres de ellas huyeron campo a través. Otro individuo agredió a un agente con la intención de escapar, motivo por el cual se procedió a su detención. Finalmente, de las seis personas que pudieron ser identificadas, únicamente dos disponían de permiso de residencia en España.

Posteriormente, se interceptó una pareja de mujeres extranjeras cuando trataban de abandonar el lugar con un vehículo de lujo. Según la información recopilada por la policía, presuntamente actuaban como intermediarias entre una mercantil y varias cuadrillas de trabajadores irregulares. También figuraban como vendedoras de cítricos a otras empresas. A través de esta intermediación, se introducía naranja gestionada con estos trabajadores y, entre los envíos, se incorporaba también naranja robada. Asimismo, se cree que podrían haber explotado personas de origen africano y sudamericano dedicadas a la recolección irregular de cítricos, captadas mediante redes sociales.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Kiko Reinoso, ha subrayado que esta actuación es "el resultado directo de la intensificación de los controles rutinarios que la Policía Local de Algemesí, con el buen trabajo de las patrullas medioambientales, está llevando a cabo en los campos del término municipal con el objetivo de prevenir robos de productos agrarios y detectar posibles estructuras organizadas que operan al margen de la legalidad". En este sentido, ha destacado "la importancia de estos dispositivos preventivos para proteger el sector agrícola, garantizar la trazabilidad de los productos y combatir tanto el hurto de cosechas como la posible explotación de personas en situación irregular".

Completado el operativo, el cuerpo policial dará traslado de los hechos a las autoridades competentes para su correspondiente investigación.