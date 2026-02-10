El PP alzireño denuncia el "abandono" de la arteria principal de Tulell
Los populares alertan de la presencia de señales caídas, vallas desplazadas y jardines descuidados "resultado de años de desatención"
El Partido Popular de Alzira ha denunciado el estado de “degradación” de la Gran Vía de la Comunitat Valenciana, una de las principales arterias de la zona de expanción de Tulell y, a su vez, “uno de los espacios que más evidencian la falta de mantenimiento municipal”, inciden los populares en un comunicado difundido este martes, en el que señalan que la situación que se puede contemplar con un simple paseo resulta difícil de ignorar: “señales caídas en el suelo, vallas desplazadas o tumbadas que siguen cerrando un aparcamiento abandonado o jardines descuidados”, entre otras deficiencias.
Los populares señalan que “este panorama no es puntual ni reciente, sino el resultado de años de desatención. La Gran Vía, que debería ser un espacio representativo y cuidado, se ha convertido en un símbolo de dejadez urbana que proyecta una imagen injusta y negativa de Alzira”, incide el PP, que advierte de que esta situación genera problemas de seguridad, incomodidad a los peatones “y una sensación general de abandono”.
Según expone el PP alzireño, entre las situaciones que más preocupan a los vecinos destacan las señales viarias rotas o tumadas “que pueden generar confusión y riesgo”; vallas metálicas caídas que delimitan unos aparcamientos “que hace años que no se utilizan”; zonas ajardinadas con vegetación seca o mal cuidada, césped artificial deteriorado, así como paredes y elementos urbanos con desperfectos, grafitis o suciedad acumulada. El PP reclama al Ayuntamiento de Alzira una “intervención urgente e integral que recupere la dignidad de esta avenida”.
