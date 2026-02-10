Real ya registra rachas de viento de 85 km/h a la espera de los peores momentos del temporal

La alerta meteorológica por fuentes vientos que ha activado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, aviso naranja a partir de las doce del mediodía de este martes con la previsión de que se produzcan rachas que pueden superar los 90 km/h, ha llevado a los ayuntamientos de la Ribera a decretar el cierre de espacios públicos como parques y jardines, instalaciones deportivas o cementerios como medida de seguridad. Hasta el momento, en base a la red de observatorios meteorológicos de Avamet en la Ribera, las rachas más fuertes se han registrado en Real, donde han alcanzado los 85 km/h, el Faro de Cullera (68 km/h), el polígono de Corbera (67 km/h), las estaciones ubicadas en los ayuntamientos de l’Alcúdia y Carlet (64 km/h), Llaurí (62 km/h) o Favara, la estación del polígono norte de Alzira y Alginet Sud (61 km/h).

El Ayuntamiento de Alzira ha activado el Plan de Actuación Municipal frente a fuertes vientos y ha decidido cerrar el paraje natural de la Murta y la Casella (en este último caso desde el bar), las instalaciones deportivas municipales exteriores, el parque de l’Alquenència y el cementerio municipal. También ha emplazado a que las actividades educativas no universitarias se realicen en el interior de los edificios.

El Ayuntamiento de Sueca convocado esta mañana el Cecopal, que ha decretado el cierre de parques, jardines y áreas naturales como l’Assut y la Muntanyeta dels Sants, el cierre de las pistas deportivas de barrio, el skate park i el pump-track; el cierre del estadio municipal Antonio Puchades, del cementero municipal, al tiempo que ha prohibido cualquier actuación exterior den los centros educativos.

Algemesí, por su parte, ha cerrado al público el polideportivo y el cementerio muinicipal, así como los parques infantiles.

El Ayuntamiento de Carcaixent ha cerrado el parque Navarro Darás, el paraje de l’Hort de Soriano, la biblioteca municipal, el centro integral de mayores, todas las instalaciones deportivas, así como el pump-track y los parques caninos.

Cullera ha adoptado medidas similares, como el cierre de parques y jardines, instalaciones deportivas al aire libre y el cementerio municipal.

La Pobla Llarga, que en el último episodio de viento sufrió daños en el cementerio, también ha cerrado esta instalación el polideportivo y los parques infantiles.

Los ayuntamientos también han emplazado a la población a extremar las medidas de seguridad y adoptar medidas de precuación para evitar posibles accidentes.