La alcaldesa de Llaurí asume el acta de diputada en el Congreso

La alcaldesa de Llaurí, Anna González, formalizó ayer su toma de posesión como nueva diputada en las Cortes Generales, integrada en el grupo socialista, un paso que supone su incorporación a la política estatal y que permite a la Ribera sumar un segundo diputado en el Congreso.

Gonzáez junto a otros parlamentarios del grupo socialista. / Levante-EMV

La llegada de González se produce tras la dimisión de José Luis Ábalos, lo que ha permitido la entrada de la dirigente socialista en la Cámara Baja.

Con este nuevo nombramiento, la Ribera suma una nueva voz en Madrid, en un momento clave para la defensa de infraestructuras, servicios públicos y políticas vinculadas al ámbito agrícola y medioambiental, cuestiones especialmente sensibles para la comarca.

Ana González amplía así una etapa marcada por una intensa labor al frente de la alcaldía de Llaurí, donde ha sido reconocida por su cercanía con la ciudadanía y por una gestión centrada en la mejora de los servicios municipales, la atención a las personas y la dinamización de la vida local. Actualmente preside el consistorio por tercer mandado consecutivo, aunque con anterioridad ya ocupó el cardo cuatro años en dos etapas diferentes. Durante su mandato, el consistorio ha impulsado actuaciones en materia de mantenimiento urbano, políticas sociales y apoyo al tejido asociativo, reforzando el papel del municipio dentro del conjunto de la Ribera Baixa.

Su perfil municipalista y su conocimiento directo de la realidad de los pueblos valencianos son, según fuentes del entorno socialista, algunos de los valores que ahora trasladará al ámbito estatal. González afronta esta nueva responsabilidad con el reto de defender los intereses de su comarca y de la Comunitat Valenciana en el Congreso, sin perder —según ha reiterado en distintas ocasiones— el vínculo con Llaurí y su ciudadanía.