Los Cercanías valencianos registran más de 15 incidencias en las últimas treinta horas: retrasos de hasta 38 minutos y cancelaciones

El anuncio del acuerdo alcanzado por los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario —Semaf, UGT y CCOO— y el Ministerio de Transportes para desconvocar la huelga ferroviaria ha devuelto la normalidad al servicio. Que en el caso de los trenes de cercanías que circulan por las comarcas de la Ribera, la Safor, l'Horta y la Costera no es otra que la de retrasos y cancelaciones: en apenas treinta horas, las líneas C1 y C2 acumulan una quincena de incidencias.

El trayecto que une la ciudad de València con la Safor es el que menos problemas ha registrado. En la jornada del martes, dos convoyes sufrieron retrasos de, aproximadamente, quince minutos. Fueron el de las 10:40 horas entre la capital provincial y la comarcal y el de las 11:05 h. que realizaba el recorrido inverso. Al caer la noche, tanto el tren de las 20:10 horas entre València y Gandia como el de las nueve y media entre Gandia y València fueron cancelados, según la operadora, por una "incidencia operativa".

La línea que discurre por el interior acumuló todavía más problemas, con hasta seis trenes afectados por uno u otro percance. Aunque los de primera hora de la mañana, uno de los momentos con mayor afluencia, circularon con relativa normalidad, pasado el mediodía surgieron los retrasos y cancelaciones. Entre las 14:00 horas y las 15:30, tres de los convoyes que circulaban, bien hacia València bien hacia l'Alcúdia de Crespins o Xàtiva, sufrieron demoras de entre 16 y 21 minutos. Además, un cuarto ni siquiera recogió a los pasajeros del andén, de nuevo, por lo que la empresa calificó como "incidencia operativa". A ello hay que sumar un tren que debía llegar hasta l'Alcúdia de Crespins, pero finalizó su recorrido en Xàtiva, mientras que otro, a las 18:38 h. ni siquiera circuló.

Este miércoles, las incidencias han continuado. De hecho, se han registrado un número mayor en el tramo horario entre las seis y las ocho y media de la mañana. Dos trenes se han cancelado, mientras que el resto han sufrido retrasos que van desde los diez minutos hasta los treinta y ocho, ya sea por la repetida "incidencia operativa" o por reajustes del servicio.

La situación vivida en la provincia de València se repite en otras comunidades autónomas. Algunas fuentes consultadas señalan que, detrás del motivo que esgrime la operadora ferroviaria, se esconde una huelga parcial, que habrían mantenido todavía los sindicatos minoritarios a pesar del acuerdo anunciado el pasado lunes.

Sea como fuere, el caos persiste y la paciencia de los usuarios se agota ante un servicio que acumula numerosas deficiencias. Las demoras y los vagones repletos tras las cancelaciones parecen no tener fin.