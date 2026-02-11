Sin calzado apropiado y con carros de bebé para recoger la basura: El PSPV denuncia las "lamentables" condiciones de los empleados que limpian las calles de Algemesí

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado al Ayuntamiento de Algemesí ante la Inspección de Trabajo tras observar supuestas irregularidades en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en el personal de limpieza de las vías públicas.

Las condiciones en las que este personal realiza su trabajo, explica la agrupación, "además de ser éticamente reprobables, también ponen en evidencia el incumplimiento de la normativa vigente".

La ausencia de equipos de protección individual, la falta de calzado y guantes adecuados para su puesto de trabajo, así como el uso de carritos de bebé o de la compra para empujar los capazos en los que depositan los residuos, describen una situación lamentable y la falta de sensibilidad del gobierno municipal.

Chalecos

Junto a la denuncia se han adjuntado diversas imágenes captadas en días distintos y, en todas ellas, "se observan incumplimientos de la normativa laboral". El personal solo lleva un chaleco con el logotipo del ayuntamiento y las herramientas que emplean para trabajar son, insiste el colectivo progresista, "lamentables".

Un carrito de bebé recoge la basura retirada por una trabajadora. / Levante-EMV

En palabras del concejal socialista Rafael Lluch, "este hecho demuestra, por un lado, el trato que el alcalde dispensa a los trabajadores y, por otro, explica por qué la ciudad está más sucia que nunca". "No es ético, ni útil para sus efectos, que el personal que limpia las calles lo haga en estas condiciones. Desde el PSPV denunciamos esta praxis por una cuestión de justicia y también porque sabemos que el Ayuntamiento puede y debe hacer mejor las cosas", añade el edil.

Reparación pendiente

Lluch afirma que "cada vez hay más suciedad en las calles y las denuncias públicas de la ciudadanía a través de las redes sociales se multiplican; este panorama se complementa con contenedores soterrados que desde hace meses no se reparan y la paralización del baldeo de calles, constante en el gobierno anterior y ausente en el actual".

El concejal socialista insta, por ello, al alcalde a corregir esta situación a la mayor brevedad y a poner en marcha un plan intensivo de limpieza. "El malestar general de la ciudadanía demuestra que la concejalía competente no está cumpliendo", concluye.