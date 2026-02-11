Sin calzado apropiado y con carros de bebé para recoger la basura: El PSPV denuncia las "lamentables" condiciones de los empleados que limpian las calles de Algemesí
La agrupación socialista lleva al ayuntamiento ante la Inspección de Trabajo para que investigue supuestas irregularidades en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales
El Grupo Municipal Socialista ha denunciado al Ayuntamiento de Algemesí ante la Inspección de Trabajo tras observar supuestas irregularidades en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en el personal de limpieza de las vías públicas.
Las condiciones en las que este personal realiza su trabajo, explica la agrupación, "además de ser éticamente reprobables, también ponen en evidencia el incumplimiento de la normativa vigente".
La ausencia de equipos de protección individual, la falta de calzado y guantes adecuados para su puesto de trabajo, así como el uso de carritos de bebé o de la compra para empujar los capazos en los que depositan los residuos, describen una situación lamentable y la falta de sensibilidad del gobierno municipal.
Chalecos
Junto a la denuncia se han adjuntado diversas imágenes captadas en días distintos y, en todas ellas, "se observan incumplimientos de la normativa laboral". El personal solo lleva un chaleco con el logotipo del ayuntamiento y las herramientas que emplean para trabajar son, insiste el colectivo progresista, "lamentables".
En palabras del concejal socialista Rafael Lluch, "este hecho demuestra, por un lado, el trato que el alcalde dispensa a los trabajadores y, por otro, explica por qué la ciudad está más sucia que nunca". "No es ético, ni útil para sus efectos, que el personal que limpia las calles lo haga en estas condiciones. Desde el PSPV denunciamos esta praxis por una cuestión de justicia y también porque sabemos que el Ayuntamiento puede y debe hacer mejor las cosas", añade el edil.
Reparación pendiente
Lluch afirma que "cada vez hay más suciedad en las calles y las denuncias públicas de la ciudadanía a través de las redes sociales se multiplican; este panorama se complementa con contenedores soterrados que desde hace meses no se reparan y la paralización del baldeo de calles, constante en el gobierno anterior y ausente en el actual".
El concejal socialista insta, por ello, al alcalde a corregir esta situación a la mayor brevedad y a poner en marcha un plan intensivo de limpieza. "El malestar general de la ciudadanía demuestra que la concejalía competente no está cumpliendo", concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos
- Una inversión de nueve millones reformará el paseo marítimo de Cullera para reforzar su protección frente a los temporales
- Oculto con plásticos negros y tras el rótulo de una ferretería cerrada: así operaba el taller clandestino clausurado por la Guardia Civil en Guadassuar
- La Generalitat incluye catorce pueblos de la Ribera en el plan de capturas de jabalíes para evitar el avance de la peste porcina africana
- El dragado del puerto extrae sedimentos que llenarían 68 piscinas olímpicas para regenerar playas de Cullera y Tavernes
- La familia de Álex, el menor asesinado en Sueca, abre una recaudación para cubrir los gastos judiciales
- SOS en Alzira al no poder atender en casa a su hijo con discapacidad por su agresividad: '¿Qué más tiene que pasar?
- La peña valencianista Che Collons propone a la diputación crear un museo dedicado a Puchades