El 'Cheque bebé' inyecta 103.000 € en el comercio de Cullera tras registrar 152 nacimientos el último año

Un total de 152 nuevos niños y niñas fueron empadronados durante el 2025 en Cullera, lo que ha repercutido en una inyección de 103.000 euros en el comercio local durante el último año gracias al ‘Cheque Bebé’ que concede el Ayuntamiento de Cullera a cada recién nacido. Se trata de la primera vez que esta reinversión en el tejido empresarial del municipio supera los 100.000 euros, triplicando la cifra en los últimos cinco años.

El cheque bebé consiste en una ayuda de 500 euros por cada niño o niña nacido y empadronado en Cullera, y que desde el 2024 se incrementa hasta los 1.000 euros a partir del segundo hijo o hija, con el objetivo de aliviar los gastos iniciales de la crianza. Una de las claves del programa es que el importe tiene que destinarse íntegramente a comercios locales, garantizando así que la inversión municipal tenga un retorno directo en la economía de proximidad.

Precisamente, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha defendido este programa porque «el hecho que la ayuda se tenga que gastar íntegramente en comercios locales hace que estos más de 100.000 euros reviertan directamente en la economía del municipio, generando actividad, ocupación y reforzando el modelo de pueblo vivo que defendemos». Un programa que también permite dar a conocer a la ciudadanía todas las posibilidades de comercio que tiene el municipio, donde pueden encontrar todo lo que necesitan para sus hijos e hijas.

Cullera ha consolidado este programa como una de sus principales políticas sociales. Una medida transversal que combina el apoyo directo a las familias jóvenes, el impulso a la natalidad y el refuerzo del comercio local. De hecho, desde el 2019, momento en que se recuperó la ayuda, se han beneficiado más de 800 familias de cullerenses.

En esta línea, Mayor ha manifestado que «es una ayuda transversal que tiene alma social, apoyo familiar y retorno económico en el municipio» y ha expresado el compromiso del ayuntamiento «para acompañar las familias de Cullera desde el primer día, y que después seguimos con otros programas juveniles municipales como las becas de transporte universitario o las becas Erasmus».

Por eso, desde el consistorio destacan que el ‘Cheque bebé’ forma parte de una estrategia social integral que también pretende dar un impulso a la natalidad, y que está pensada para facilitar el inicio de proyectos de vida en el municipio y acompañar las familias desde el primer momento. «Cada vez hay más familias que eligen Cullera para iniciar su proyecto de vida», destaca Mayor.