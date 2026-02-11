Los empresarios de Algemesí reclaman que la nueva regulación de las terrazas sea "clara, equilibrada y aplicable"

Los hosteleros de Algemesí han pedido al ayuntamiento en el proceso de debate de la nueva ordenanza reguladora de la ocupación de dominio público por terrazas, actualmente en consulta pública, una mayor flexibilidad en la retirada y almacenamiento del mobiliario, que revise los criterios de superficie y del límite automático vinculado al ancho de la fachada del establecimiento o que diferencie entre horarios de invierno y verano para adaptarlos al uso real de las terrazas, según ha informado la Agrupación Empresarial de Algemesí (Empal), que en las últimas semanas se ha reunido con hosteleros al objeto de analizar de forma conjunta la propuesta de ordenanza planteada por el equipo de gobierno.

Fuentes de Empal han destacado que, ante la importancia de esta normativa y su impacto directo en el sector, la asociación ha asumido un papel activo de coordinación y liderazgo, organizando reuniones, escuchando las diferentes realidades de los establecimientos y ordenando las aportaciones del colectivo para convertirlas en propuestas concretas, argumentadas y viables.

Fruto de este trabajo, se ha elaborado un documento que recoge las principales propuestas consensuadas por el sector hostelero, con la voluntad de contribuir de manera constructiva a la mejora de la futura ordenanza, teniendo en cuenta tanto la ordenación del espacio público como la viabilidad económica y operativa de los negocios.

Entre las cuestiones planteadas destacan:

la diferenciación de horarios de invierno y de verano para adaptarlos al uso real de las terrazas,

la flexibilización en la retirada y almacenamiento del mobiliario,

la revisión de los criterios de superficie y del límite automático vinculado al ancho de fachada,

el establecimiento de periodos transitorios para criterios de homologación,

la posibilidad de elementos de sombra desmontables con garantías de seguridad,

y la incorporación del sector en una futura comisión de seguimiento.

Empal destaca que este proceso se ha desarrollado “desde el diálogo, la responsabilidad y la voluntad de colaboración, entendiendo que una ordenanza de este alcance debe construirse escuchando al sector afectado y con una visión ajustada a la realidad del municipio”.

La entidad anuncia su disposición a continuar ejerciendo su papel como interlocutor del tejido empresarial, trasladando las propuestas consensuadas y manteniendo informados a los establecimientos de la evolución del proceso, con el objetivo de que la futura normativa sea “clara, equilibrada y aplicable”.

Con esta iniciativa, Empal apuesta por un modelo de regulación basado en el consenso, la convivencia y el apoyo al comercio y a la actividad económica local. Esta propuesta, impulsada y coordinada por la Agrupación Empresarial de Algemesí, cuenta con el apoyo de la Asociación de Hosteleros de Algemesí y de la Agrupación de Comercios y Servicios de Algemesí.