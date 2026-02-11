La Fiscalía investiga si la tumba del criminal nazi en Carcaixent vulnera la ley de memoria histórica

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación preprocesales por la presencia en el cementerio municipal de Carcaixent de la tumba en la que fue enterrado el criminal nazi croata Vjekoslav Luburic, máximo responsable del campo de exterminio de Jasenovac, en el que se asesinaron alrededor de medio millón de serbios, judíos y gitanos. Según ha podido saber Levante-EMV, el Ministerio Público ha iniciado un análisis jurídico para determinar si se vulnera la legislación de memoria democrática en un espacio de titularidad pública. Tanto el gobierno municipal que presidieron Compromís y el PSPV en la pasada legislatura como el actual dirigido por el PP han manifestado su voluntad de que sus restos abandonaran una tumba que, por ubicación y diseño, bien parece un homenaje.

Sin embargo, la realidad se ha impuesto: sus familiares adquirieron un derecho funerario equivalente a un panteón, por lo que su tumba puede permanecer en el cementerio municipal durante noventa y nueve años, y no los cincuenta que marca la normativa para nichos comunes.

Crímenes contra la humanidad

Será la Fiscalía la que determine si la presencia de este elemento puede constituir un supuesto de exaltación o enaltecimiento contrario al marco legal vigente, que establece límites claros a la glorificación de responsables de regímenes totalitarios y de crímenes contra la humanidad.

En el pasado, de hecho, se convirtió en un punto de peregrinaje para grupos de ultraderecha, lo que movilizó a distintos partidos políticos del municipio que mostraron su rechazo ante cualquier movimiento que promueve el odio frente a los valores de convivencia democráticos.

Luburic fue enterrado en Carcaixent, donde se ocultó durante los años de la dictadura. / Perales Iborra

No será la primera vez que la presencia en el cementerio de la tumba del criminal nazi traspase las fronteras municipales. En el año 2022, Esquerra Republicana planteó al Gobierno la posibilidad de exhumar los restos de Luburic «por dignidad». La respuesta obtenida fue que la ley «establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura» y contempla «tomar medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura».

Incompatibles con el respeto a las víctimas

Las primeras reacciones políticas no se han hecho esperar. Podem Carcaixent, que carece de representación en el consistorio, ha valorado la apertura de diligencias como un "paso institucional relevante" en materia de memoria democrática. La formación considera que la investigación fiscal puede contribuir a revisar la presencia de símbolos o elementos que, a su juicio, "resultan incompatibles con el respeto a las víctimas del fascismo y del nazismo en espacios públicos".

Vjekoslav Luburic nació en Humac el 20 de junio de 1913. Comandante en jefe de todos los campos de concentración del régimen nazi de Zagreb, dirigió el complejo de muerte de Jasenovac. Se ganó el sobrenombre de «Maks» (Carnicero). Tras la Segunda Guerra Mundial, el franquismo le acogió y encontró refugio en varias localidades españolas, hasta que se asentó en Carcaixent, concretamente en la calle Santa Ana, y pasó a llamarse Vicente Pérez García. Regentó una imprenta en la que dio cobijo al que, a la postre, sería su asesino: el espía Ilija Stanic, que fingió ser un exiliado croata como él.