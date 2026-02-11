Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno destina 1,5 millones para la reparación de caminos rurales dañados por la dana en Alfarb

La inyección del Ejecutivo central para la reconstrucción supera ya los 15 millones en esta localidad del Marquesat

Pilar Bernabé junto a Rodríguez Mulero y el alcalde de Alfarb, Vicent Alfonso, esta mañana en la visita al término municipal.

Pascual Fandos

Alzira

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, junto al presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), Francisco Rodríguez Mulero, y el alcalde de Alfarb, Vicent Alfonso, ha visitado este miércoles las actuaciones del Gobierno de España tras la dana para la recuperación agrícola del municipio al que se ha destinado 1,5 millones de euros a través del Ministerio de Agricultura. En estos momentos, se ha ejecutado más del 75% del presupuesto, según han detallado fuentes de la delegación del Gobierno.

En el caso de los caminos agrícolas, se han destinado más de un millón de euros para la ejecución de escolleras destinadas a la protección del cauce y a la contención de los caminos afectados; el relleno y recrecido de los viales mediante pedraplén hasta la cota definida por la escollera; la reparación de firmes mediante el aporte de zahorra artificial; la construcción de losas de hormigón en los tramos que así lo requieren y la formación de cunetas revestidas para garantizar la adecuada evacuación de aguas.

Paralelamente, también se han llevado a cabo actuaciones en la Comunidad de Regantes S.A.T Serra y Pla, por un el importe de más de 230.000 euros. Por lo que respecta a las explotaciones agrarias, el importe total de las actuaciones por parte de la SEIASA es cercano a los 336.000 euros.

Bernabé ha destacado que todas estas actuaciones ponen de manifiesto “el compromiso del Gobierno de España que destinará todos los recursos que hagan falta, el tiempo que haga falta para seguir recuperando todo el territorio de la provincia de Valencia dañado por la dana”. La inversión total del Gobierno de España en Alfarb para la reconstrucción tras la dana alcanza los 15,2 millones de euros.

El 'Cheque bebé' inyecta 103.000 € en el comercio de Cullera tras registrar 152 nacimientos el último año

Las rachas de viento alcanzan los 106 km/h en Sollana

