Un nuevo operativo policial desmantela la cuarta plantación de marihuana de Alberic en semanas

La Guardia Civil ha desmantelado la cuarta plantación de marihuana de Alberic en cuestión de semanas. Tanto los cuerpos de seguridad del Estado como la Policía Local trabajan, desde finales del pasado año y junto a Iberdrola, para poner freno a los enganches fraudulentos a la red eléctrica, que han generado tanto problemas de suministro en varias calles como un incendio, que ayudó a destapar uno de los mayores cultivos interiores jamás detectados en el municipio.

Según ha detallado el alcalde de Alberic, la última actuación policial se ha desarrollado en la calle Sol, ubicada a escasos metros de uno de los principales accesos por carretera a la población. En el interior de una vivienda, los agentes localizaron una nueva plantación de marihuana. Focos para garantizar la iluminación, sistemas de climatización o de riego y otras herramientas para el cultivo ocupaban buena parte del inmueble, en el que la Guardia Civil halló más de trescientas plantas. También otras sustancias estupefacientes.

Un millar

En poco más de un mes, las fuerzas de seguridad han desmantelado ya hasta cuatro plantaciones, de las que se han incautado más de un millar de plantas. El último de los hallazgos fue fortuito. Como ya informó Levante-EMV, un incendio originado por un enganche ilegal a la red eléctrica permitió destapar uno de los mayores cultivos 'indoor' jamás detectados en la localidad: alrededor de 600 unidades.

Las labores de vigilancia se han extremado durante los últimos meses en las zonas donde se han detectado incidencias relacionadas con el fluido eléctrico. Desde entonces, los técnicos y las autoridades policiales han acabado con decenas de enganches fraudulentos. Sin embargo, uno de los mayores problemas a los que se han enfrentado, históricamente, es la rapidez con la que se reponen.

Peligros

Estas labores se han completado, en las últimas semanas, con operaciones concretas destinadas a desmantelar los puntos de cultivo de esta droga, que son el origen del problema. "Este tipo de instalaciones, además de ser ilegales, suponen un grave riesgo para la seguridad, especialmente por el peligro de incendio derivado de manipulaciones eléctricas fraudulentas que pueden afectar a viviendas colindantes y poner en peligro a familias enteras", ha manifestado Carratalá tras la última intervención policial.

Noticias relacionadas

La máxima autoridad municipal ha expresado, en diversas ocasiones, la especial sensibilidad del ayuntamiento de cara a afrontar esta situación que, además, genera problemas de convivencia vecinal. Una vez más, ha insistido en su mensaje: "Continuamos trabajando, sin descanso, para defender a nuestros vecinos y vecinas. Lo tenemos claro. No vamos a mirar hacia otro lado. Defenderemos la convivencia, la seguridad y el respeto en nuestras calles".