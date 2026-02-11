Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Óscar García

Un operativo de la Guardia Civil desmantela otra plantación de marihuana en Alberic

La Guardia Civil ha desmantelado la cuarta plantación de marihuana de Alberic en cuestión de semanas. Tanto los cuerpos de seguridad del Estado como la Policía Local trabajan, desde finales del pasado año y junto a Iberdrola, para poner freno a los enganches fraudulentos a la red eléctrica, que han generado tanto problemas de suministro en varias calles como un incendio, que ayudó a destapar uno de los mayores cultivos interiores jamás detectados en el municipio.