Un promotor inyecta 70 millones de euros para construir 440 viviendas en Alzira en cuatro años

Un promotor valenciano retomará el sector residencial de la Plaça de Cartonatges de Alzira que paralizó la crisis de 2008 con la construcción de 440 viviendas en tres bloques para completar la semicircunferencia a los pies de la Muntanyeta de San Salvador con una inversión global de 70 millones de euros que espera acometer en el horizonte de cuatro años. La primera fase corresponde a un bloque de Vivienda de Protección Pública (VPP) que sacará al mercado 123 pisos de entre 53 y 62 metros cuadrados a precios asequibles. Arrancará a mediados de año y está previsto que finalice a finales de 2027 o principios de 2028.

Recreación virtual de los bloques proyectados para completar el sector residencial de la plaza de Cartonajes. / Levante-EMV

El complejo denominado Residencial Verge de la Murta abrirá el próximo 17 de febrero una fase de prerreservas para que las personas interesadas puedan inscribirse en una inmobiliaria ubicada en la calle Pérez Galdós. Los precios de estas Viviendas de Protección Pública oscilarán entre 119.000 y 145.000 euros en función del tamaño. Fuentes de Promociones Iferga, SL, «una empresa de ADN valenciano», apuntan, destacan que se ha decidido iniciar esta promoción por las VPP «por la necesidad de vivienda asequible para gente joven».

Ocho alturas y áticos

Esta primera fase contempla la construcción de un edificio de ocho alturas, más una última planta de áticos, 58 garajes en dos plantas de sótano y 31 trasteros. Todas las viviendas contarán con salón comedor, cocina-offic, dos habitaciones y dos baños. Esta promoción contará con viviendas accesibles, así como viviendas reservadas exclusivamente para personas de hasta 35 años y familias monoparentales.

En una fase posterior se acometerá la construcción de las restantes 318 viviendas de renta libre en otros dos bloques, para completar el proyecto que inició en su día el promotor Salvador Vila en torno a esta espacio público que en su día ocupaba la empresa Cartonajes Suñer. Los nuevos edificios se distribuirán como una réplica de los ya existentes.

Fuentes de la empresa destacan que si bien el mercado será en última instancia el que marque los tempos, la hoja de ruta prevé completar esta promoción en un período aproximado de cuatro años. Los estudios de mercado realizados apuntan que las escasas promociones de vivienda de obra nueva realizadas en Alzira desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria auguran una importante demanda.

El grupo inversor que impulsa esta promoción ha realizado una importante apuesta por Alzira, al considerar que se trata de una ciudad con un gran potencial y, de hecho, ha trasladado su sede al antiguo salón de banquetes La Masía, uno de los inmuebles que ha adquirido. También se trata del inversor que compró la estructura del frustrado centro comercial Vilella.

Demanda social

Con todo, la empresa ha dado prioridad a la construcción de viviendas y, en particular, a las VPP al entender que se trata de una demanda social y ha agradecido la diligencia del ayuntamiento para poder impulsar este proyecto. La promotora ha destacado que con el compromiso de respetar los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia en el proceso de adjudicación de las viviendas, abrirá una lista de prerreservas. La adjudicadión de vivendas se realizará atendiendo al orden de inscricpión en esta lista, en la medida que los aspirantes cumplan los requisitos que establece la Administración autonómica para la adquisición de VPP. La empresa ha detallado que se facilitará la forma de pago y ha establecido un 10 % del precio en el momento de la firma del contrato de compraventa, un segundo 10 % en cuotas mensuales desde la fecha de fimra del contrato y hata diciembre de 2027 y el 80 % restante en el momento de la firma de la escritura y la entrega de llaves.