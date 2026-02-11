Las rachas de viento alcanzan los 106 km/h en Sollana

Sollana y Alginet han registrado las rachas de viento más fuertes en la Ribera en la segunda jornada con la alerta naranja activada, según la red de observatorios de la Agencia Valenciana de Meteorología (Avamet), aunque por el momento no se han registrado incidentes de relevancia más allá de la caída de ramas o el desprendimiento puntual de cascotes. La estación ubicada en el Tancat de Mília-l’Albufera, en el término municipal de Sollana, ha marcado ha marcado rachas de hasta 106 km/h, mientras que en el observatorio denominado Alginet Sud se han alcanzado los 90 km/. Al margen de la red de Avamet, el alcalde de Alberic, Toño Carratalá, ha informado a través de las redes sociales que el observatorio Alberic Sud ha derectado rachas de hasta 95 km/h.

En los primeros puestos del ránquing en base a la información de Avamet también se encuentran el observatorio del Alt de la Ceja de Sumacàrcer, con 89 km/h, el de Carlet con 88 km/ mientras que en Real y en el Romaní, también en el término de Sollana, se han alcanzado los 85 km/h y 84 en El Faro de Cullera.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han intervenido para sanear una fachada en Alzira

Los ayuntamientos de la Ribera mantienen cerrados espacios públicos como parques y jardines, instalaciones deportivas o cementerios por segundo día consecutivo.

El Ayuntamiento de Alberic ha alertado de que se prevén rachas muy fuertes a lo largo del día.