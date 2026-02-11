Rescatan a una mujer de 67 años de una vivienda en llamas en Cullera

Una mujer de 67 años resultó herida durante la noche del martes tras incendiarse su vivienda situada en la calle Pérez Galdós, en la urbanización Montesol de Cullera.

Fue su hijo quien dio la voz de alarma al 112 al no poder acceder al domicilio de su madre, ya que, tras intentar entrar, se encontró con la puerta bloqueada y una gran cantidad de humo, además de un intenso olor a quemado.

El aviso se produjo sobre las 23.40 horas. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos patrullas de la Policía Local de Cullera y una ambulancia. Los agentes, ante la imposibilidad de acceder, forzaron la puerta de la vivienda. A pesar de la escasa visibilidad por la densa humareda, realizaron una rápida inspección del interior y localizaron a la mujer tendida en el suelo, sin poder moverse.

Los policías la evacuaron al exterior para ponerla a salvo antes de la llegada de los servicios sanitarios. La afectada fue atendida por inhalación de humo y posibles traumatismos y, posteriormente, fue trasladada en ambulancia al hospital.