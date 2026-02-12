Algemesí valora sancionar a trabajadores del plan dana por incumplimientos en prevención de riesgos laborales

El PSPV de Algemesí ha denunciado al ayuntamiento ante la Inspección de Trabajo tras observar supuestas irregularidades en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en el personal de limpieza de las vías públicas.

La agrupación lamenta la ausencia de equipos de protección individual, la falta de calzado y guantes adecuados para su puesto de trabajo, así como el uso de carritos de bebé o de la compra para empujar los capazos en los que depositan los residuos Los socialistas recalcan que se trata de "una situación lamentable y la falta de sensibilidad del gobierno municipal".

La formación ha mostrado ante la Inspección de Trabajo varias imágenes, en las que, en sus palabras, "se observa incumplimiento de la normativa laboral". El personal solo lleva un chaleco con el logotipo del ayuntamiento y las herramientas que emplean para trabajar son, insiste el colectivo progresista, "lamentables". "No es ético, ni útil para sus efectos, que el personal que limpia las calles lo haga en estas condiciones. Desde el PSPV denunciamos esta praxis por una cuestión de justicia y también porque sabemos que el Ayuntamiento puede y debe hacer mejor las cosas", añade el concejal socialista Rafael Lluch.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha expuesto que los trabajadores no pertenecen a la empresa concesionaria que se encarga de la limpieza del municipio, sino que se trata de personal contratado a través del plan de ocupación dana para personas desempleadas dentro de los fondos de reconstrucción. En sus palabras, "cuando acceden al puesto, se les entrega el material y deben firmar un documento en el que aceptan su uso. Es su responsabilidad". Sanchis lamenta que la difusión de estas imágenes conlleva que el consistorio se vea obligado a abrir a los trabajadoras un expediente sancionador por no cumplir las normas en materia de seguridad.

Afea a los socialistas que no hayan comunicado la situación de manera interna, sino que hayan recurrido a otros medios. "Por obsesionarse en deteriorar nuestra imagen ahora les tendremos que abrir un expediente. Ellos podrían haberlo comunicado internamente y les hubiésemos llamado la atención de manera personal, pero ahora podemos detectar quiénes son los que no cumplen con lo pactado y tendremos que actuar".

Sanchis expone que el ayuntamiento ha destinado estos trabajadores a la limpieza exclusiva de la plaza de la Ribera. "No se encargan de la limpieza, ya que una de sus funciones es recoger las hojas de los árboles que caen en esta zona para evitar no solo que ensucien el espacio, sino que colapsen el alcantarillado durante los episodios de lluvia. No se tienen que mover, por lo que los carritos que aparecen no son utensilios de trabajo", insiste.