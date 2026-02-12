El alumnado del instituto de Sueca lleva la ciencia a los colegios en un proyecto pionero de innovación educativa

El instituto de Secundaria Joan Fuster de Sueca ha lanzado una iniciativa pionera en el marco del proyecto de innovación educativa para divulgar la ciencia por el que, bajo el lema “Les STEM eixen al carrer”, el alumnado de Bachillerato se convierte en el encargado de transmitir conocimientos a los escolares de Primaria de la ciudad. Fuentes del IES han señalado que con esta iniciativa reafirman su compromiso con la innovación educativa a través de la cuarta edición del denominado proyecto STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) en la que las paredes del aula se desdibujan para llevar el conocimiento científico a la comunidad educativa.

El profesorado ha dado un paso al lado en el proyecto para que el alumnado de Bachillerato ofrezca las explicaciones. / Levante-EMV

La actividad central del proyecto ha consistido en el diseño y ejecución de talleres experimentales por parte del alumnado de primero de Bachillerato de las materias del proyecto de investigación de Física y Química y de Biología y Geología. Los destinatarios han sido los niños y niñas de quinto y sexto de Primaria de los centros públicos de Sueca.

En concreto, los colegios Carrasquer y Cervantes de Sueca se han convertido recientemente en laboratorios improvisados -o desplazaron alumnado al IES – para participar en tres talleres relevantes: uno de extracción de ADN, en el que descubrieron el código de la vida de forma visual; otro de funcionamiento de los pulmones, un taller de biología aplicada para entender el sistema respiratorio, y uno de cromotografía, un experimento químico para analizar la separación de mezcalas.

Fuentes del IES Joan Fuster destacan que la clave de esta jornada no estaba tanto en el experimento en sí, sino en quién lo impartía, ya que por primera vez los docentes daban un paso a un lado para dejar que fuera el alumnado de Bachillerato el que liderara las explicaciones. Las mismas fuentes destacan que esta metodología de mentoría entre iguales ha permitido a los estudiantes más mayores reforzar su competencia oral, comunicativa y de liderazgo, mientras que los más pequeños recibían nociones sobre la ciencia de una forma más cerca y estimulante.

“La valoración ha sido extraordinaria. El alumnado de Primaria ha mostrado una motivación total y nuestro alumnado de Bachillerato ha demostrado una madurez y capacidad de transmisión de conocimientos sorprendente”, han destacado desde el departamento de Ciencias del instituto.

La actividad ha contado con la colaboración fundamental del departamento de Orientación, que ha adaptado los contenidos para garantizar que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo pudiera participar de lleno en las experiencias. Además, esta acción se enmarc aen el Plan de Transición, facilitando que el alumnado de Primaria se familiarice con el instituto que le acogerá en los próximos cursos, rompiendo barreras y creando vínculos emocionales y académicos.