El Alzira FS regresa a la competición contra el Barça con una plantilla renovada para luchar por la salvación

Parece que fue ayer y ya ha pasado un mes desde que el Family Cash Alzira FS ganara al Jimbee Cartagena y afronta su próximo partido de liga. Este viernes a las 20’30 h. visitará al FC Barcelona en el Palau Blaugrana. Los de la ciudad condal no pueden ceder puntos ya que se encuentran segundos a tres unidades del líder, ElPozo Murcia, y quieren volver a jugar Champions, de la que han estado ausentes esta temporada. Los ribereños quieren seguir reduciendo distancias con la permanencia que se ha visto aumentada a seis puntos. El Osasuna jugó el miércoles partido adelantado a la próxima jornada por la disputa del Jimbee de jornada Champions. Dicho encuentro se ha considerado desde la afición alzireña como una adulteración de la competición porque impidió a los cartageneros contar con siete internacionales que han disputado la Copa América y la Eurocopa y perdieron 6-3, sacando al Osasuna de la antepenúltima posición.

“Nosotros sí nos enfrentaremos a todos los cracks barcelonistas. Los campeones de Europa, Dídac, Antonio y Adolfo y de América, los brasileños Pito y Joao Vítor “Neguinho” ,comenta el técinco alzireño, Braulio Correal. Los respectivos subcampeones, el portugués Erick y el reciente fichaje, el argentino Lucas Granda”, incide Correal. También cuentan con el semifinalista europeo, el francés Touré “y cualquiera del resto de jugadores, a los que se les une Catela después de superar su lesión de cruzado”.

Otro que volverá a pisar el parqué tras esta lesión es el cullerense Joan, que entrará en la convocatoria 294 días después de que se lesionase en el Palau contra O Parrulo. “Este es nuestro gran fichaje de invierno”, señala su entrenador. Quien seguirá sin estar disponible además de Peiró será Darrieer, que sigue con molestias en el gemelo. “Esperemos que esté disponible la semana que viene”. También viajan los tres fichajes “que están aclimatándose bien. Luiz Fernando ya lleva varias semanas y tiene la maleta táctica más llena. Franco Duque está únicamente una semana y el portero Deivd tres días”.

Tras cerrarse el mercado invernal, Braulio cuenta con tres porteros, Pereira, Lluch y Deivd. Darrieer, Joan, Quixeré y Rubi; Cristian Povea, Franco Duque, Ivi, Lechero, Luiz Fernando y Pablo García en las alas y Cola y Yunii como pívots después de que Arechaga haya sido cedido al Levante. Además, causaron baja Dickson y Pablo Ibarra que fue fichado por el Zambú Pinatar.

La principal preocupación de Braulio es “que no se rompa el partido y llegar vivos al final del partido”. El encuentro se podrá ver por www.laligaplus.com (previa suscripción) o Esports 3.