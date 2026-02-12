Alzira recupera el proyecto de unir las plazas del Reino y el Mercat

El gobierno de Alzira no desiste en su intento por unir las plazas del Reino y el Mercat con el objetivo de ampliar el espacio verde y peatonal de la ciudad. El ayuntamiento ha incorporado el proyecto dentro del denominado Plan de Actuación Integral, enmarcado en la Agenda Urbana de Reconstrucción, que prevé una inversión de unos 9,5 millones de euros para promover actuaciones que mejoren la resiliencia frente a situaciones climáticas adversas. El 95% de esta cantidad proviene de fondos Feder.

La reordenación urbana del entorno del Reino figura entre los planes del ejecutivo local desde la legislatura anterior. Sin embargo, siempre ha estado sujeta a la obtención de financiación supramunicipal, dada la inversión necesaria.

En esta ocasión, el consistorio prevé una inyección económica que ronda los 1,4 millones de euros, según la memoria presentada para la ejecución de los fondos preasignados. El proyecto, en esencia, busca ampliar la zona peatonal que une, en estos momentos, el centro histórico de la Vila y llega hasta la plaza del Mercat. Para ello, se pretende incorporar también la plaza del Reino.

La actuación contemplaría, por tanto, suprimir el vial que en la actualidad alberga la parada de autobuses para ganar un espacio más verde, permeable y peatonal. De igual modo, se reordenaría el tráfico. El ramal que pasa frente al supermercado y el antiguo cine se convertiría en una calle de doble sentido. Se prevé, igualmente, habilitar una rotonda que distribuya mejor la circulación.

Este proyecto se engloba dentro de un área del Plan de Actuación Integral dedicada a generar “esponjas” urbanas: nuevos espacios que permitan permeabilizar la ciudad y reducir, en cierta medida, el riesgo de inundaciones. Aunque la unión de ambas plazas concentra gran parte de la inversión prevista en este apartado, también se incluyen intervenciones en los entornos escolares de Blasco Ibáñez, García Lorca, la Escuela de Adultos y los centros Tulell y Florida, similares a la ya ejecutada en el colegio Ausiàs March. Además, se contempla la posibilidad de crear más espacios peatonales tanto en la avenida Sants Patrons como en la calle Hort dels Frares.