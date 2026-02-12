Cullera exige un nuevo colegio ante el repunte de la natalidad y la llegada de nuevos residentes

La concejala de Educación en Cullera, Silvia Roca, se ha reunido recientemente con la conselleria para reclamar un nuevo colegio en la localidad. Así lo comunicó la propia Roca durante su intervención en el último pleno.

El ayuntamiento, según han explicado a Levante-EMV fuentes municipales, ha manifestado a Educación "la preocupación compartida por el propio consistorio y la comunidad educativa debido al incremento poblacional que está experimentando Cullera durante los últimos años". La situación ha comportado, a su vez, un aumento del número de matrículas en los distintos centros educativos de la ciudad.

La llegada de nuevos residentes a la ciudad, el incremento de la natalidad y la presencia de vecinos con una segunda residencia que deciden vivir durante todo el año en la ciudad ha supuesto un aumento del número de matrículas, pero se mantiene el número de aulas.

Ante esta situación, Roca ha trasladado esta preocupación a la conselleria encabezada por Carmen Ortí para que, en sus palabras, "sea consciente desde una perspectiva de planificación y, además, para que esto pueda mejorar la atención y la educación pública en Cullera".

152 niños empadronados en 2025

Las cifras ponen en evidencia el incremento de niños en Cullera. Así, un total de 152 niños y niñas fueron empadronados durante el 2025 en la ciudad. En 2024, y como informó Levante-EMV, el municipio superaba por primera vez en su historia los 25.000 habitantes empadronados. El 50.2% del censo son hombres y el 49.8% restante mujeres. El gobierno local atribuía este incremento demográfico a la mejora económica, al incremento de las prestaciones sociales, al desarrollo de nuevas infraestructuras y a la renovada imagen turística de la ciudad.

Cullera no es la única localidad de la Ribera que reivindica la necesidad de un nuevo colegio. Durante los últimos años, Alzira ha reclamado un nuevo centro ante el aumento de matrículas. Al inicio del curso 2025-2026, el consistorio contabilizaba más de 150 matrículas en periodo extraordinario, de las cuales una gran parte se deben a la llegada de nuevos alumnos. En este sentido, el Ayuntamiento de Alzira estima que, de media, se reciben más de trescientas matrículas en periodo extraordinario al año. Una cifra que obliga a planificar el reparto de alumnos más allá de los meses de verano.

"Necesitamos espacio físico y mental para que los maestros puedan atender al alumnado en las mejores condiciones posibles. Al menos, así es como nosotros entendemos la educación. Si queremos que sea de calidad, necesitamos los espacios adecuados y reducir las ratios porque llenar tanto los colegios o perder aulas de informática o de música no es un buen síntoma", declaraba la concejala de Educación, Virtus Piera, al inicio del curso a este diario.

Los ayuntamientos de la Vall dels Alcalans, por su parte, también han denunciado en varias ocasiones la masificación del instituto de Montserrat, con una matrícula de alrededor de 800 alumnos cuando tiene capacidad para 650. Los afectados reconocen que la situación se puede agravar el próximo curso con la previsión de que el alumnado se incremente en al menos otros 150 estudiantes.