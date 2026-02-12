La diputación protege la carretera de Alzira a Favara con sistema de destellos luminosos para ahuyentar a los jabalíes

La Diputación de València ha presentado este jueves en Simat de la Valldigna un sistema pionero desarrollado por una empresa de Carcaixent que alerta a los conductores de la presencia de fauna salvaje en las inmediaciones de la CV-600 para evitar accidentes, pero desde hace algunas semanas ya ha activado otro dispositivo con el mismo objetivo en la CV-510, la carretera entre Alzira y Favara. Se trata de un sistema de reflectores mediante el cual, cuando incide sobre ellos la luz de los faros de un vehículo, proyectan hacia fuera de la carretera un destello rojo que ahuyenta a los animales y que resulta invisible para el conductor. Así lo ha explicado esta mañana la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, durante el acto celebrado en Simat, para explicar un dispositivo que anunció días atrás durante un desayuno informativo organizado por la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana. Mazzolari ha detallado a Levante-EMV que se trata de sistemas totalmente distintos, ya que mientras el de Simat tiene como objetivo advertir al conductor, el instalado en la demarcación de Alzira busca disuadir al animal para que se aleje de la carretera mientras que resulta invisible para el conductor..

La proliferación de jabalíes, con el riesgo que representan para la circulación por los accidentes que ocasionan, especialmente en sus desplazamientos nocturnos, ha llevado al área de Carreteras de la diputación a recurrir a estos dispositivos. En diciembre se instaló en de la carretera entre Alzira y Favara con el objetivo de evitar accidentes y este jueves se ha presentado el de Simat. En este caso, los conductores que circulen por la CV-600 a la altura de Simat de la Valldigna podrán conocer en tiempo real la presencia de jabalíes en la carretera gracias a un sistema pionero, que detecta en tiempo real su presencia mediante una tecnología de señalización inteligente.

El dispositivo, impulsado por la Diputación de Valencia y desarrollado por la empresa de Carcaixent Metalesa, alerta a los conductores en el caso de que un jabalí cruce la carretera con el objetivo de reducir el número de accidentes. Su funcionamiento es muy simple, pero, a la vez, muy necesario en los puntos en los que se detecta una gran presencia de fauna salvaje. Así, en el caso de que un animal cruce la carretera, una serie de sensores instalados en los guardarraíles se iluminan y, a su vez, dos señales luminosas situadas a 150 metros -y en ambas direcciones- proyectan en sus pantallas la imagen de un jabalí para alertar de su presencia. Este sistema solo se pone en funcionamiento en el momento en el que el peligro es real, es decir, cuando el animal se encuentra en la carretera.

Este proyecto piloto, que también se podrá instalar en otros puntos conflictivos de la provincia, combina cámaras con visión artificial y algoritmos de detección automática que identifican el paso de animales y activa señales luminosas. Además, la infraestructura incorpora un sistema de registro de eventos que permite notificar su presencia a las autoridades y recopilar datos sobre patrones de paso, franjas horarias y frecuencia de activaciones.

Avisos por GPS

Durante la presentación del proyecto, que ya se encuentra en funcionamiento, la empresa ha explicado que se encuentran trabajando para que este sistema se pueda conectar con el GPS, ya sea a través del teléfono o en el navegador instalado en el vehículo, para avisar a los conductores sobre su presencia a una mayor distancia. Así, un conductor que se encuentre en Benifairó o Tavernes y se dirija a esta vía podrá conocer a varios kilómetros si existe un peligro en la vía.

Durante el 2024, las carreteras valencianas registraron, como ha informado la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, cerca de 380 accidentes. Uno de cada tres siniestros están vinculados a la fauna salvaje y, de ellos, el 70 % se deben a la presencia de jabalíes en carretera. "Estos sistemas son imprescindibles para la seguridad de nuestros vecinos. Es un proyecto piloto, pero estamos seguros de que va a funcionar", reivindica. Aunque la siniestralidad descendió un 20 % en 2025, su presencia se ha convertido en "un problema serio".

A través de este sistema, la Diputación de Valencia podrá registrar la presencia de jabalíes en la carretera, un hecho que les permitirá trabajar con los ayuntamientos para disminuir su presencia.