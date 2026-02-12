La familia del joven con agresividad lamenta que en España solo existen tres centros especializados para ingresarlo

Solo tres centros en toda España pueden acoger a Toni, el joven alzireño de 24 años que sufre síndrome de Klinenfelter, una alteración genética que le provoca diversos problemas de salud y trastornos graves como agresividad, autismo o bipolaridad. Así lo confirma su madre, Carmen Espinosa, que lucha desde hace varios meses para encontrar una plaza en la que poder internarlo. El más cercano se encuentra en Ávila. "Tendría que irse a 400 kilómetros. Ya nos han dicho que más cerca no hay ninguno", expone.

La escasez de residencias especializadas agrava la dificultad de encontrar un lugar en el que Toni pueda recuperar su rutina, ya que actualmente se encuentra ingresado en el Hospital de la Ribera bajo tratamiento médico tras una agresión a su familia el pasado viernes.

Carmen lamenta la "lentitud" del caso pese a los últimos acontecimientos que, como ella misma relata, "nos pusieron en peligro". "Nos han dicho que hay muy pocos centro a los que pueda ir por su grado de agresividad. Por eso, va todo tan lento porque no hay sitios", denuncia.

La alzireña reconoce que las administraciones le han comunicado que la espera se puede demorar hasta tres años. Añade: "Solo se podría agilizar si denuncio la agresión, pero no quiero que se lleven a mi hijo esposado y esté en una cárcel".

Tras la expulsión de Toni el pasado mes de agosto del centro en el que se encontraba, la familia entregó los papeles a la fiscalía para que el fiscal pueda derivar el caso al juez y, así, llevar a cabo la citación con el forense que reconozca la discapacidad del joven para obtener la plaza. Además, la familia debe dar la custodia del menor al Estado para que, en sus palabras, "ellos se hagan responsables si ocurriera alguna cosa". Actualmente los padres del joven deben abonar 18.000 euros por los daños ocasionados en las residencias en las que ha estado internado en l'Alcúdia y Dénia. "Es difícil, pero no nos queda otra", afirma.

Residencias valencianas

Durante los últimos años, la familia ha buscado un nuevo centro para Toni cerca de casa. Sin embargo, la agresividad de Toni dificulta el proceso. En palabras de Carmen, "hace cinco años ya intentamos que entrara en Polinyà, pero nos dijeron que no podían hacerse cargo por su situación. Ahora todavía sería más complicado por su estado".

El joven sigue ingresado en el hospital desde el viernes, aunque, como reconoce Carmen, en pocos días le darán el alta, puesto que su situación ha mejorado. Como informó este diario, el juzgado aprobó el ingreso en la planta de psiquiatría, que podría prolongarse hasta seis meses, pero, según indica la afectada, "no es la mejor solución, ya que tampoco sabemos si en seis meses tendrá una plaza". Por su parte, fuentes del Departamento de Salud de la Ribera también reconocen que su estancia solo la pueden determinar los facultativos dependiendo de la situación del joven.

La alzireña mantiene la esperanza de que Toni encuentre una solución, por lo que sigue en contacto con distintas administraciones. La última reunión fue con el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez. "Le agradecí que me atendiera y me escuchara. Hizo unas llamadas desde alcaldía, pero dicen que desde el ayuntamiento no pueden hacer mucho más. Todo sigue igual, pero vivimos con miedo de cómo pueda reaccionar Toni", concluye.