La Generalitat convoca al fin los premios de los 'llibrets' de las Fallas

Ha tardado, pero ha llegado. La Generalitat ha convocado al fin las subvenciones destinadas a la promoción del uso del valenciano en los distintos colectivos festivos de la Comunitat, que incluyen los premios a los mejores 'llibrets' de las Fallas. La ausencia de fechas, a un mes de la fiesta, había generado preocupación entre las comisiones de la Ribera, tradicionalmente muy activas en el concurso autonómico.

En años anteriores, la convocatoria se había tramitado durante los primeros días de enero e incluso antes de Reyes. Sin embargo, el primer mes del año transcurrió sin que las comisiones tuvieran noticias sobre el concurso. Aunque no se dudaba de su realización, entre los colectivos festivos de la comarca surgió la preocupación sobre si se mantendría la cuantía de los premios, si variarían las categorías o requisitos, si habría cambios en los criterios lingüísticos o cuándo se celebraría la gala de entrega.

Finalmente, la Generalitat ha puesto fin a tanta incertidumbre. Como en años anteriores, se destinarán 88.500 euros que se repartirán entre ochenta premios a los mejores 'llibrets' de las comarcas valencianas, además de otros 44.500 para València. La cuantía, por tanto, permanece intacta.

El documento establece, igualmente, los criterios y requisitos que deben reunir los 'llibrets' que se presenten a concurso y los plazos para presentar los originales. Las solicitudes se podrán entregar entre el 13 de febrero y el 5 de marzo.

Las fallas de la Ribera no solo participan en este certamen, sino que constituyen uno de sus núcleos creativos más potentes. Los 'llibrets' destacan por su calidad literaria, investigación histórica local, crítica social, sátira festiva e identidad lingüística, elementos que han consolidado a la zona como referente en el ámbito de las publicaciones falleras.

Para muchas comisiones ribereñas, el 'llibret' ha dejado de ser un simple acompañamiento festivo para convertirse en una obra cultural de fondo, con artículos de investigación, colaboraciones de especialistas, diseño gráfico cuidado y una clara apuesta por la normalización del valenciano. Esa dimensión cultural es, precisamente, la que premia este concurso autonómico.

El pasado año, tres comisiones de la Ribera se situaron entre los primeros puestos del concurso. Entre ellas la falla Plaza Malva de Alzira, que sumó su undécima victoria.

Puede consultar la resolución completa de la Generalitat en este enlace.