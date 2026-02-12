Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alzira

Sants Patrons exhibe los bocetos de sus fallas tras el susto del incendio que dañó el monumento infantil

Los representantes de la falla Sants Patrons, con los artistas falleros, junto a los bocetos de los monumentos.

Los representantes de la falla Sants Patrons, con los artistas falleros, junto a los bocetos de los monumentos. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

La comisión alzireña de Sants Patrons ha celebrado la presentación de bocetos de sus monumentos en un año marcado por el susto vivido tras el incendio el pasado diciembre de la nave donde se guardaba la falla infantil, que ha obligado a realizar algunas reparaciones a contrarreloj. La comisión compite en la Secció Especial en la categoría de fallas infantiles con un trabajo que lleva la firma de Gonzalo Rojas y Mercedes Taibo, mientras que la falla grande, que en los últimos años ha dominado la Primera Sección, lleva la firma del taller de Palacio i Serra.

Los presidentes de la comisión, Paco Serrano y Pablo Lupia, acompañeron a sus respectivas falleras mayores, Cristina Villalba y Aroa Roig, en la presentación de los bocetos a la comisión.

