Sueca volverá a rehabilitar la pasarela de El Perelló doce años después con los fondos de la dana

La pasarela peatonal sobre la Gola de El Perelló, que une El Perelló con El Perellonet, volverá a sufrir una rehabilitación estructural en los próximos meses. Casi doce años después de que se llevaran a cabo los últimos trabajos en este punto clave, que conecta a los vecinos de ambos municipios, el Ayuntamiento de Sueca y el gobierno de la Entidad Local Menor trabajan en una nueva reforma.

Como informó el Ayuntamiento de Sueca, los trabajos se han incorporado a las ocho propuestas presentadas por el consistorio a la convocatoria de ayudas europeas ‘EDIL Reconstrucción DANA’, para proteger al casco urbano y a las dos entidades locales menores de El Perelló y Mareny de Barraquetes frente a los posibles efectos extremos del cambio climático.

Las obras, que se valoran en cerca de 370.000 euros, estarían financiadas en un 95 % por la convocatoria europea, mientras que el 5 % restante deberían asumirlo los consistorios implicados. La concejala del Ciclo Integral del Agua, Pilar Moncho, explica que los trabajos se centran en «una rehabilitación que todavía no se había terminado» y añade que «ambos ayuntamientos llevábamos tiempo queriendo llevarlas a cabo, pero no podíamos asumir su coste». Moncho insiste en que se trata de «un paso muy importante, ya que es el único punto que une a un municipio con otro». En sus palabras, «teníamos intención de rehabilitarlo, pero era un coste difícil de asumir».

La estructura de hierro y hormigón ya ha sido rehabilitada en varias ocasiones debido al deterioro provocado por las condiciones y el entorno en el que se encuentra. «Se va deteriorando poco a poco por el salitre, la humedad y la niebla, que lo dañan», explica Moncho, a la vez que añade que «se debe revisar de manera constante para mantenerla en las mejores condiciones posibles».

La pasarela que une El Perelló y El Perellonet muestra signos de deterioro. / Francisco Calabuig

La concejala insiste en la necesidad de que el Ayuntamiento de València también se implique en su rehabilitación, ya que sus vecinos también utilizan este paso. «En las últimas obras hemos intentado que València participe, ya que sus vecinos son los principales usuarios, que vienen a El Perelló a comprar, pero siempre nos hemos encontrado con su negativa», añade. En sus palabras, «dicen que arranca aquí y tenemos que costearlo nosotros, pero ellos son los que más la utilizan».

Moncho espera que la convocatoria apruebe este y los otros proyectos presentados por el ayuntamiento, ya que, en sus palabras, «son muy importantes para nosotros y para las dos entidades locales menores».

Último cierre

El cierre de la pasarela peatonal en 2014 para llevar a cabo las obras de rehabilitación comportó una serie de protestas y movilizaciones por parte de los vecinos, ya que se veían obligados a utilizar la acera del arcén de la carretera CV-500.

La Dirección General de Costas ordenó el cierre de sus accesos en verano de 2012, hasta que el municipio suecano la acondicionara para garantizar la seguridad de las personas.

Previamente, en 2007 —y solo seis años después de su inauguración—, este punto ya presentaba un gran deterioro, por lo que la demarcación territorial de Costas ordenó un estudio técnico para conocer su situación. Los principales daños que presentaba esta monumental pasarela se localizaban en la estructura, cuyos principales elementos mostraban claras evidencias de erosión como consecuencia de la proximidad al mar.