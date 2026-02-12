Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal de viento derriba árboles y palmeras en Almussafes y deja rachas en Sollana de hasta 116 km/h

Al menos cuatro observatorio de la Ribera han superado los 100 km/h

Un árbol derribado en Almussafes.

Un árbol derribado en Almussafes. / Ajuntament d'Almussafes

Pascual Fandos

Alzira

El temporal de viento ha dejado esta noche rachas de hasta 116 km/ en el observatorio de Sollana denominado l'Albufera-Tantac de Mília, lo que supone la punta máxima de velocidad en base a los datos de las estaciones de Avamet. Por el momento, las principales incidencias se han producido en Almussafes, donde el el ayuntaniento ha informado de la caída de árboles en diferentes zonas verdes de la localidad y, en particular, en la calle Ponent del polígono, así como una palmera en la Av. de la Foia e incidencias en el Camí Figuereta.

Una palmera derribada por el viento en Almussafes.

Una palmera derribada por el viento en Almussafes. / Ajuntament d'Almussafes

Los servicios municipales trabajan en la retirada de los árboles y en la revisión de las zonas afectadas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En base a la red de Avamet, otros dos observatorios meteorológicos de la Ribera han superado los 100 km/h. Por un lado, el de l'Alt de la Ceja de Sumacàrcer, donde se han alcanzado los 104 km/h, mientras que en la estación del Faro de Cullera la racha más fuerte ha sido de 101 km/h.

Por otra parte, en el observatorio del IES Didín Puig de Guadassuar se han alcanzado los 98 km/h, 97 en la estación del Romaní, también en el término de Sollana, 94 en la estación de Alginet Sud, y 90 en el IES La Murt de Alzira, la estación Casadalt de Montserrat y el IES Pere d'Esplugues de la Pobla Llarga.

Al margen de la red de Avamet, el Ayuntamiento de Alberic también ha informado de rachas de 107,8 km/ en la estación Alberic Sud.

Las autoridades municipales mantienen cerradas zonas verdes y espacios públicos como medida preventiva en una jornada en la que esta activada la alerta amarilla por fuertes vientos y solicitan precaución a la población.

