"Tot d'Antella", imatges que han marcat la història d'un poble
Joan Francesc Herrero presenta dissabte el seu nou llibre amb abundants fotografies de temàtica local, acompanyades de l'explicació de cada imatge
Leo Giménez
«Tot d’Antella» és el títol del nou llibre de Joan Francesc Herrero i Piqueres, que es presentarà el pròxim 14 d’este mes en l’Auditori Municipal d’Antella. Es tracta d’una recopilació que l’autor subtitula «Retratos», on apareixen abundants fotografies de temàtica local diversa, acompanyades de l’explicació de cada imatge fotogràfica.
En la introducció, Herrero diu que el llibre “mostra fotografies d’imatges que han marcat la història del nostre poble”. Consta de 15 capítols referits a lloc, entitats o accions ocorregudes a Antella al llarg del temps.
El primer capítol es titula «Aigües», element molt unit al municipi d’Antella pel pas del riu Xúquer per baix del poble, amb les construccions hidràuliques de les emblemàtiques assuts de la Séquia Reial, de la de Carcaixent i la presa de la Gola, entre els termes d’Antella i Sumacàrcer, que repartix l’aigua a les séquies Escalona, que transita des d’eixe paratge fins a Castelló, i travessa els termes de Cotes, Càrcer, Alcàntera de Xúquer i Beneixida, i a la Particular, també anomenada «sequieta», d’Antella.
Comentari especial mereix la Séquia Reial, amb la seua Casa de les Comportes, que rep l’aigua que rebalsa l’Assut, que per això es va construir eixa instal·lació, per mandat de Jaume I, aleshores es va dir Séquia d’Alzira, remodelada moltes vegades per a donar més aigua a eixe important canal. Assut que va ser completament destruïda en la gran avinguda produïda per la riuada i trencament del pantà de Tous, la tristament famosa pantanada, i tornada a construir amb arquitectura semblant a l’anterior Assut i Casa de les Comportes, però millorats amb tècniques modernes.
El llibre conté el testimoni fotogràfic i escrit de la pantanada en l’apartat de catàstrofes. És la descripció més extensa. Antella és el primer poble, després del pantà de Tous, a l’esquerra, riu avall. Sumacàrcer és el primer a la dreta del curs fluvial. Per això foren els municipis més afectats, amb cases assolades en les parts més arrimades al riu.
En el llibre«Tot d’Antella» també apareixen les entitats i actes més representatius i més propis d’Antella, com són la Penya Piragüista Antella, fundada en 1965, club esportiu que sol competir per tota Espanya i que ha generat palistes de categoria nacional i internacional, com Julio González, Amparo González i, actualment, la campiona mundial en K4, Bàrbara Pardo.
El Triatló d’Antella, la competició anual que organitza el Centre Esportiu i Cultural d’Antella, també té el seu lloc en el llibre que relatem. L’associació Xúquer Viu figura igualment en eixa recopilació.
Tractant-se d’un poble amb banda de música, no podia faltar, en un llibre local, tan important i valenciana entitat. I més en un municipi amb dos bandes, com tenia Antella fa vint anys. La Unió Musical va estar en actiu des de 1985 fins als primers anys d’este segle. La banda d’Antella, de tota la vida, la Societat Protectora Musical, va ser fundada en 1873, amb dos períodes d’inactivitat, 1883-1904 i des de la dictadura de Primo de Ribera fins a 1940. Una banda de la qual han eixit bons músics que han exercit la professió ocupant places de mestre o professor de música en bandes municipals, militars, conservatoris o instituts i centres d’ensenyament.
Joan Francesc Herrero i Piqueres (Antella, 1953), funcionari de l’Administració de Justícia, és autor d’una extensa obra, centrada en temàtica local, principalment la referida a Antella. D’ell són «Antella, un poble», «Antella, abans i ara», «Antella, de festa en festa»; de tipus biogràfic, ha firmat, «Josep Alberola», lletrat i figura icònica d’este poble, «Pintors d’Antella», «Metges d’Antella» i F»rancesc Escribano, perruquer». De temes esportius, «Antella, 25 anys amb la Penya Piragüista», La UD Antella, tot un equip», «Triatló Antella», «Lluís de la Vega, un pilotari».
En narrativa té publicats «Xiquets d’Antella»i «Contalles d’Antella». De fora del seu poble, ha escrit «Torís, 20 anys de democràcia» i «Alginet, 125 anys, amb la SAMA». Últimament, ha publicat «Cilim, el sarraí d’Antella», la novel·la d’«Antella a Al-Aaiun (tota una mili)».
Suscríbete para seguir leyendo
- Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos
- Una inversión de nueve millones reformará el paseo marítimo de Cullera para reforzar su protección frente a los temporales
- Oculto con plásticos negros y tras el rótulo de una ferretería cerrada: así operaba el taller clandestino clausurado por la Guardia Civil en Guadassuar
- La Generalitat incluye catorce pueblos de la Ribera en el plan de capturas de jabalíes para evitar el avance de la peste porcina africana
- El dragado del puerto extrae sedimentos que llenarían 68 piscinas olímpicas para regenerar playas de Cullera y Tavernes
- La familia de Álex, el menor asesinado en Sueca, abre una recaudación para cubrir los gastos judiciales
- SOS en Alzira al no poder atender en casa a su hijo con discapacidad por su agresividad: '¿Qué más tiene que pasar?
- La peña valencianista Che Collons propone a la diputación crear un museo dedicado a Puchades