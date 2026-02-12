La Casella se confirma como el paraje más húmedo de la Ribera con casi el doble de lluvia de la normal en enero
El régimen de precipitaciones ha sido muy dispar en la Ribera, con un superávit del 99 % en el valle alzireño mientras el observatorio de Sumacàrcer presenta un déficit del 32 %
Un mes de enero cálido y húmedo en el conjunto de la Comunitat Valenciana, según el avance climatólogico publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), deja en la Ribera uno registros de lluvia de lo más dispares que, no obstante, confirman el valle de la Casella de Alzira como el paraje donde se registran las precipitaciones más abundantes de la comarca. Los 136,5 l/m² acumulados en el observatorio de la Casella representan un superávit de lluvia del 99 % cuando, en base al promedio climático del período 1991-2020, el registro normal es 68,5 litros. Se trata de un dato excepcional en la Ribera, ya que la mayoría de observatorios presentan un acumulado de lluvias inferior al promedio histórico que, en el caso de Sumacàrcer, alcanza el – 32 %, con apenas 41 l/m².
El superávit del observatorio de la Casella supera con mucho el promedio autonómico, donde los 53,3 l/m² acumulados representan registro un 22 % superior al que se consideraría normal. El observatorio de la Drova, en la Safor, lídera el ránquing de anomalías positivas de lluvia, con un acumulado de más de 233 litros que se traduce en un superávit del 172 %.
Los mayores registros de lluvia se concentran en esta zona marcada por su orografía montañosa próxima a la costa y en la Marina.
El otro observatorio de la Ribera que aparece con un acumulado mayor al habitual en el balance de Aemet es el de Alzira, aunque el superávit es de apenas el 2 %.
Por otra parte, al análisis de temperaturas también ofrece resultados muy heterogéneos en la Ribera. Aemet califica el mes cálido en el conjunto de la Comunitat Valenciana, pero solo un observatorio de la comarca aparece en la tabla con temperaturas más alta de lo normal en base el promedio histórico. Se trata de la estación de Turís, donde los 10,3 º C de media representan una temperatura 0,5 º C más alta de lo habitual
El resto de observatorios registran temperaturas inferiores a la que marca el histórico, en el caso de Alginet, Montserrat o Sumacàrcer la anomalía es de – 0,2 º C, mientras que en Carcaixent es de - 0,4 º C.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos
- Una inversión de nueve millones reformará el paseo marítimo de Cullera para reforzar su protección frente a los temporales
- Oculto con plásticos negros y tras el rótulo de una ferretería cerrada: así operaba el taller clandestino clausurado por la Guardia Civil en Guadassuar
- La Generalitat incluye catorce pueblos de la Ribera en el plan de capturas de jabalíes para evitar el avance de la peste porcina africana
- Un promotor inyecta 70 millones de euros para construir 440 viviendas en Alzira en cuatro años
- El dragado del puerto extrae sedimentos que llenarían 68 piscinas olímpicas para regenerar playas de Cullera y Tavernes
- La familia de Álex, el menor asesinado en Sueca, abre una recaudación para cubrir los gastos judiciales
- SOS en Alzira al no poder atender en casa a su hijo con discapacidad por su agresividad: '¿Qué más tiene que pasar?