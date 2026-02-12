El vendaval azota la Ribera Baixa con rachas huracanadas de hasta 135 km/h en Cullera

La naturaleza ha vuelto a mostrar su cara más virulenta en la comarca de la Ribera Baixa. Según los datos registrados por Inforatge y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hasta las 09:00 horas de este jueves, el viento se ha convertido en el protagonista absoluto de la jornada, ensañándose con especial fuerza en el municipio de Cullera.

Registros máximos de viento en base a la red de estaciones de la empresa Inforatge y de Aemet. / Perales Iborrala Ribera

En el observatorio de la zona del Dosser, las ráfagas han alcanzado los 135 km/h, una cifra que entra en la categoría de vientos huracanados y que ha puesto en alerta máxima a los servicios de emergencia y al propio consistorio, liderado por Jordi Mayor, quien ha seguido de cerca la evolución del temporal a través de sus canales oficiales.

Si bien Cullera ha marcado el techo de esta escalada eólica, el resto de la comarca y sus zonas limítrofes no han corrido mejor suerte. La fuerza de las masas de aire, impulsadas por un marcado gradiente de presión, ha dejado un rastro de registros difícilmente vistos en un inicio de febrero:

El observatorio de la Lloma Molina Catadau ha registrado unos impactantes 122 km/h.

En El Perelló, en la zona litoral, las rachas han llegado a los 111 km/h, complicando la situación en el frente marítimo.

En Alberic y Benimodo, en el corazón de la Ribera Alta, el viento no ha dado tregua con 108 km/h.

En Alginet y Alfarb las ráfagas más severas con 104 km/h.

En base a las estaciones de Avamet, la racha más fuerte se ha alcanzado en el observatorio l'Albufera-Tancat de Mília de Sollana con 116 km/h. El viento ha provocado desperfectos en diferentes zonas del pueblo, con la caída de árboles, vallas y otros desprendimientos a la vía pública.

Caída de un árbol en Sollana. / Ajuntament de Sollana

Incidencias y precaución

La intensidad del viento, que en localidades cercanas como Canals (119 km/h) u Oliva (118 km/h) también ha sido devastadora, ha provocado la caída de ramas, desprendimientos de elementos de fachadas y dificultades en la circulación por carretera, especialmente para vehículos pesados y ciclomotores.

Noticias relacionadas

Las autoridades recomiendan evitar el tránsito por zonas arboladas, asegurar toldos y macetas en balcones y extremar la vigilancia en las áreas próximas a la costa, donde el temporal marítimo se suma a la peligrosidad de las rachas de viento. Se espera que la situación comience a remitir a última hora del día, aunque la alerta amarilla/naranja se mantendrá activa mientras el núcleo de la borrasca continúe su tránsito por el Mediterráneo.