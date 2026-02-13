Alzira asume la ampliación del barranco de la Casella para facilitar que desagüe el canal interceptor

El Ayuntamiento de Alzira complementará la actuación prevista por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el barranco de la Casella para minimizar el impacto de las inundaciones en la ciudad. Mientras la intervención estatal ampliará el cauce desde su desembocadura hasta el Pont de Xàtiva, el consistorio prevé aprovechar la captación de nueve millones y medio de euros de fondos FEDER para actuar también aguas arriba, en concreto, hasta las compuertas del canal interceptor de Les Basses.

Como ya ha informado Levante-EMV en el pasado, en cuestión de meses arrancarán las obras que permitirán ampliar el cauce del barranco de la Casella. Las administraciones local, autonómica y estatal han trabajado conjuntamente para abordar un proyecto que va mucho más allá de la protección frente a avenidas. La CHJ asumirá la parte hidráulica, por lo que será la encargada de mejorar la capacidad de evacuación del barranco hasta el Pont de Xàtiva. De ese modo, se acabará con el cuello de botella que representaba su desembocadura en el río Xúquer y que ha dificultado el desagüe durante episodios de precipitaciones intensas.

Nuevo puente

De hecho, hasta ahora se da la circunstancia de que, en situaciones extremas, el canal interceptor actúa como tanque de tormentas, al no poder evacuar agua al mismo ritmo que lo hace el barranco. Por ello, el ayuntamiento pretende completar la actuación aguas arriba del puente, al menos, hasta las compuertas que regulan el canal. Está prevista una inversión cercana al medio millón de euros dentro de un conjunto mayor de proyectos que destinará casi tres millones a reconducir aguas pluviales desde la montaña para evitar inundaciones en los barrios más próximos.

En paralelo, es el gobierno autonómico quien se encarga de la reordenación del tráfico. La ampliación del barranco requiere un nuevo puente que permita una mejor circulación del agua. El actual se demolerá y se construirá uno nuevo para mantener la conexión entre Alzira y Carcaixent.

Actuación pendiente

En el momento en que las obras se hayan ejecutado, se mejorará la canalización de aguas pluviales y se reducirá de forma significativa el riesgo de inundación de la ciudad. Además, se pondrá fin a las dos anomalías mencionadas: el estrechamiento del barranco en su tramo de desembocadura, que limita la evacuación, y el hecho de que se construyeran, con anterioridad a este proyecto, infraestructuras destinadas a conducir hasta este punto un mayor caudal.

No obstante, el gobierno municipal busca la implicación de la CHJ para que la intervención en el barranco sea mayor en el futuro. El objetivo último, perseguido desde hace años, es que la remodelación del cauce alcance hasta la desembocadura del barranco de l'Estret en el propio Casella.