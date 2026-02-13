Alzira inicia los actos del "Any Jaume I" con visitas escolares al Archivo Municipal y un ciclo de conferencias

El Ayuntamiento de Alzira, a través del Archivo Municipal, inicia este mes de febrero las actividades conmemorativas con motivo del “Any Jaume I”, que celebrará durante todo el 2026.

La programación para conmemorar el 750 aniversario de la muerte del monarca tiene el objetivo de acercar a la ciudadanía la figura del rey con actividades educativas, divulgativas y culturales que implicarán varias acciones.

Entre otras propuestas, el próximo miércoles 25 de febrero empezarán las visitas escolares al archivo. Dirigidas a alumnado de Secundaria, la iniciativa pretende acercar a los escolares información general sobre el archivo municipal y sobre las exposiciones que a lo largo del año pasarán por él. En esta ocasión, se reabrirá la sala de exposiciones del Archivo municipal con “Alzira, casa de reis” que recoge las exposiciones preparadas por el Serval: Serval: “Jaume I, rei dels valencians”y “Una Mirada al Passat: Les Reines Oblidades de València”, pero incluyendo también una selección de piezas de vestuario, armas y otros elementos de la Federació de Comparses i Filaes d’Alzira. Esta exposición estará abierta hasta el mes de mayo, y se podrá visitar en horario de lunes a viernes, de 11 a 13 horas.

El concejal de Patrimonio Histórico, Xavier Pérez, ha afirmado que “nuestros jóvenes son el futuro de la ciudad, dar a conocer el Archivo Municipal y la importancia que tiene toda la documentación que conserva es una responsabilidad de este ayuntamiento, por eso empezaremos con las visitas guiadas dirigidas a los estudiantes de 3.º de la ESO, que están estudiando temas con una mayor vinculación con Jaume I. Además, estamos abiertos a recibir a cualquier grupo escolar, colectivos o asociaciones interesados a conocer el archivo así como las diferentes exposiciones que vayamos a hacer. El archivo es un espacio vivo y a disposición de la ciudadanía”, ha incidido el edil.

Por otro lado, este mes se inicia también el ciclo de conferencias“Els documents d’un rei”, a cargo de varios especialistas que, con el rey Jaume I como epicentro, acercarán al público con un lenguaje sencillo diferentes vertientes de su vida y obra, como la religiosidad, el valenciano o las leyes forales. En palabras del edil “es un orgullo poder contar con la participación de especialistas del más alto nivel y estamos convencidos que las jornadas serán un éxito”.

Será un total de nueve conferencias que tendrán lugar mensualmente en el archivo, empezando el próximo jueves 26 de febrero a las 18.30, con “Un tresor documental: el Llibre dels privilegis de l’Arxiu Municipal d’Alzira”, a cargo de Josepa Cortés, sobre el conocido como Aureum Opus, que se conserva en la ciudad. Es una ocasión única para que todo el público pueda conocer uno de los documentos más importantes de la ciudad, de la mano de una de las personas referentes en la materia.

Pérez ha querido animar a la ciudadanía a acercarse al archivo en estas dos nuevas acciones que van a iniciarse este mes: “Lo que queremos es acercar el archivo a todo el pueblo y que sea un espacio de todos, no solo de historiadores. Es una ocasión inmejorable para todos los alzireños y alzireñas para poder saber más de nuestra historia y de nuestro pasado”

CICLO DE CONFERENCIAS: LOS DOCUMENTOS De UN REY

• 26/02/26 “Un tresor documental: el Llibre de privilegis de l’Arxiu

Municipal d’Alzira”, a cargo de Josepa Cortés. 18.30h.

• 26/03/2026 “La religiositat de Jaume I i Alzira”, con la participación de Vicent Pons.

18.30 h.

• 23/04/2026 “La principal herència de Jaume I: la Sèquia Reial

d'Alzira”, con Tomàs Peris Albentosa. 19.00h.

• 25/05/2026 “L'últim any en la vida de Jaume I”, con Antoni Furió.

19.00h.

• 18/06/2026 “El llegat polític i jurídic de Jaume I: els Furs”, con José

Ramón Chirivella. 19.00h.

• 24/09/2026 “Jaume I, el naixement de la moneda valenciana”, a cargo de

Antoni Sendra. 19.00h.

• 22/10/2026 “La Crònica i la història”, por Ramon Ferrer. 19.00h.

• 26/11/2026 “Jaume I, a l’Arxiu Municipal d’Alzira. Del document a la

memòria del rei”, con Salvador Vercher como ponente. 18.30h.

• 10/12/2026 “Entre realitat i simbolisme: la representació de la

monarquia en l’Aureum Opus d’Alzira”, con Núria Ramon

Marqués. 18.30h.